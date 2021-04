La biopic de Maradona, la historia de Los Montaner y el nuevo parate de This Is Us: las noticias más importantes del mundo de las series

Sueño bendito, la serie de Maradona

Teaser trailer de "Maradona: Sueño bendito"

La plataforma Amazon Prime Video acaba de lanzar un teaser sobre la ficción que recreará las distintas etapas de la vida del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Sueño Bendito es el título de la ficción que se aguarda con mucha expectativa en todo el mundo. Aunque no tenemos la fecha de estreno confirmada, la serie se estrenará en el transcurso de este año. En el adelanto se muestra a Nazareno Casero (quien va a interpretar a Diego durante su etapa de esplendor futbolístico) entrenando, jugando y levantando la Copa del Mundial México 86. De fondo se escuchaba “Life is Life”, el tema que ya se convirtió en un emblema del Diez en la cancha. Acompañan a Casero en el elenco, Nicolas Goldsmidt y Juan Palomino, ambos como Maradona en otras etapas de sus vida, y también Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Pepe Monje y Claudio Rissi, entre otros.

After Life, tercera temporada

Ricky Gervais desde Instagram con la claqueta de grabación de "After Life"

Ricky Gervais se animó hace un par de años a escribir, producir y protagonizar una serie. El título: After Life o qué le pasa a un hombre luego de enviudar y sentir que su mundo y su vida ya no tiene más sentido. La ficción se estrenó en Netflix y tuvo una excelente recepción que le permitió hacer una segunda temporada. Para alegría de los fans, Gervais fue publicando fotos sobre los guiones de la tercera entrega y otras imágenes en las que sostiene la claqueta de grabación. Sin fecha aún confirmada pero en plena filmación, tendremos más episodios de After Life seguramente este año.

This Is Us, vuelve a parar

"This is Us"

Ya parece una ilusión muy lejana aquellos miércoles en los que nos sentábamos regularmente a ver un nuevo episodio de This is Us. La serie de Star, que recorre la vida de la familia Pearson a lo largo de varias décadas, anunció que vuelve a suspenderse. Esta vez hasta el 11 de mayo, cuando podremos recién ver un nuevo episodio. La quinta temporada iba a contar con 18 capítulo que, por los avatares de la pandemia, se redujeron a 16, por lo tanto solo restan 3 capítulos antes de su final. En los últimos dos meses sólo asistimos a nueve, lo que requirió un gran esfuerzo para los fans que siguen la historia.

Audrey Hepburn, su historia

Audrey Hepburn

La actriz recordada por sus papeles en La princesa que quería vivir o Desayuno en Tiffany, Audrey Hepburn, fue y es aún un emblema dentro de Hollywood. Su hijo Lucca Dotti, escribió una especie de biografía sobre los años previos a que su madre se convirtiera en actriz. Su infancia en los Países Bajos cuando el nazismo dominaba el mundo, su desnutrición y demás dramas serán contados en la serie Audrey que tendrá el aval de Jacqueline Hoyt (guionista de The good wife) para llevarla a la televisión. Sin elenco confirmado ni tampoco precisiones sobre la fecha de salida al aire, la historia se encuentra en plena preproducción.

Solos: la serie con un elenco coral estelar

Serie "Solos"

Amazon Prime anunció, con fecha de estreno incluida, el título de su nueva producción: Solos. La ficción pensada como una antología, llegará a la plataforma el próximo 21 de mayo. Viajes en el tiempo, inteligencia artificial y mucha tecnología se combinarán en cada capítulo de esta historia que cuenta con un gran elenco para cada episodio. Entre ellos se encuentran Anne Hathaway, Morgan Freeman, Uzo Aduba, Constance Wu, Dan Stevens, Nicole Beharie y Anthony Mackie. ¿Qué es realmente “ser humano”? Es la premisa de esta producción que a lo largo de sus 7 episodios se hará preguntas metafísicas de este estilo.

El elenco de ER vuelve a reunirse

"ER Emergencias"

La serie que contaba lo que sucedía en el Hospital General del Condado de Chicago fue un éxito inigualable que luego, muchas copiaron. En la Argentina la comenzamos a ver en 1994, año de su estreno a través de Telefe. ER siguió al aire hasta 2009, con un elenco que se fue modificando a lo largo del tiempo. El próximo 22 de abril, algunos de los actores que conformaron varias de las temporadas de la serie, se reunirán por un fin benéfico. Waterkeeper Alliance es una organización sin fines de lucro a nivel mundial que se enfoca en la limpieza del agua, y el emblema de esta agrupación es la actriz Gloria Reuben. Se sumarán al encuentro George Clooney, Noah Wyle , Laura Innes, Anthony Edwards, Alex Kingston, Julianna Margulies y Goran Visnjic, entre otros.

Los Montaner contarán su historia

Los Montaner

Ntertain es la productora que se encargará de contar y mostrar el interior de una de las familias más musicales de América Latina: Los Montaner. Esta docuserie seguirá los pasos de Ricardo y su esposa Marlene Rodriguez junto a la vida de sus hijos Mau y Ricky (ambos cantantes), las parejas de ambos, Sara Escobar (esposa de Mau) y la argentina Stefi Roitman (pareja de Ricky) y también la de la menor de la casa, la cantante y actriz Evaluna y su flamante esposo Camilo. Todo este clan convivió en Miami durante gran parte de la cuarentena por el COVID-19 y contaron parte de sus días a través de redes sociales (Tik Tok, Instagram) logrando infinidad de reproducciones. En los episodios veremos la intimidad de la familia, la música que los apasiona, el intercambio de opiniones y la religiosidad que los atraviesa.

Stranger Things, malas noticias sobre su estreno

Serie "Stranger Things"

La tercera temporada de Stranger Things se estrenó a mediados de 2019. Luego estalló la pandemia por el virus COVID-19 y todo el mundo del espectáculo suspendió sus grabaciones. Los actores, con muchos compromisos en otras producciones, retomaron recién en marzo la filmación. Pero uno de los actores centrales, Finn Wolfhard afirmó que ve muy difícil que veamos la cuarta temporada durante 2021. ¡A esperar entonces!

