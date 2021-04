Federico Amador dejó de lado la actuación y ahora trabaja en un serpentario: hace “kinesiología de tortugas”

Federico Amador está armando un santuario de tortugas

Lejos de la televisión, su último trabajo fue en el 2019 en la telenovela Campanas en la Noche, Federico Amador se volcó a su otra pasión: los animales y la naturaleza. En sus redes sociales suele compartir fotos y videos de su trabajo en la preservación de tortugas.

“Kinesiología para tortus”, escribió el actor en un posteo en Instagram en el que se lo ve en medo del pasto con una tortuga. Luego recomendó: “Ejercitación y dedicación para modificar posturas. Si vamos a adquirir una mascota, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si es legal. Segundo, saber cuánto va a vivir y preguntarnos (a conciencia) si vamos a ser constantes y capaces de brindarle la atención y el bienestar que merece. Tercero, informarnos bien acerca de sus cuidados, su alimentación, sus necesidades”.

El trabajo de Federico Amador con las tortugas

“Adquirir una mascota es una responsabilidad. Les recuerdo, no compren tortugas de tierra, no es legal su comercialización, si ya tenes una dale amor y cuídala como se merece”, cerró. En otro posteo, también recomendó: “Si tenes un animalito en casa no lo liberes. Puede traer consecuencias gravísimas para el, para su especie, para otras especies y para el ambiente”.

Su proyecto de creación de un Santuario de Tortugas lo está realizando en el Serpentario de Tigre, un centro de rescate, acogida y recuperación de fauna en el que se embarcó en marzo de 2019. “Estamos construyendo un hogar para una gran cantidad de animales, reptiles rescatados del mascotismo y del tráfico de fauna que actualmente se encuentran distribuidos en distintas dependencias municipales a lo largo de todo el país. Serán revisados y luego de una cuarentena y readaptación el que esté en condiciones volverá a su hábitat natural”, se explica en el primer posteo que hizo la cuenta de Instagram que tiene el lugar.

Federico Amador, haciendo curación de una tortuga

Y se agrega: “El público podrá visitar el lugar y un guía lo acompañará mostrándole y enseñándole las características de cada especie, en su gran mayoría nativas, durante todo el recorrido también se tratarán distintos temas relacionados al cuidado del medioambiente. Las escuelas serán nuestra prioridad y parte de la visita se se realizará en en el aula del serpentario. El lugar dependerá del CENT (Centro de Estudios Naturalistas del Tigre) donde se brindarán cursos, talleres y charlas sobre la temática ambiental. Se trabajará en conjunto con la ong @avesargentinas ,@tigremunicipio ,@ambienteprovincia y con distintos biólogos y veterinarios especializados en la materia. Es un espacio para aprender, para conocer nuestras especies, para compartir conocimientos, acercarnos a la naturaleza y redescubrir su magia!”

Florencia Bertotti y Federico Amador son pareja desde hace más de 10 años

En el plano personal, el actor está en pareja con Florencia Bertotti desde hace más de diez años. Ambos se conocieron grabando la tira infantil “Niní”. Él, por su parte, tiene dos hijos, Vitto y Ciro, fruto de una relación anterior, y ella tuvo a Romeo, que hoy tiene 12 años, con su ex marido Guido Kaczka. Él no suele compartir muchas fotos de su vida privada en las redes sociales, pero la ex Floricienta es más activa en este sentido. A principios de año, ella había escrito: “Querido 2021, quería recibirte c foto familiar pero los chicos (q están enormes y divinos) ya no se copan .. ósea me dejan sacarla pero no subirla...Así que acá te comparto una de Pepito y yo q somos mas “duchos””, había escrito junto a una postal de ambos.





SEGUIR LEYENDO: