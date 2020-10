Cande Molfese confirmó que se separó de Ruggero Pasquarelli: la aclaración sobre la violencia en la pareja

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli

Cande Molfese y Ruggero Pasquearelli le pusieron fin a una relación de ocho años. Lo confirmó la propia actriz a través de sus redes sociales, quien además hizo una aclaración sobre la violencia en la pareja. “Fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos” , tuiteó la joven.

Comenzaron su relación en el 2012 cuando ambos formaban parte de la tira protagonizada por Martina Stoessel, Violetta. Este domingo, la actriz confirmó que la relación llegó a su fin.

A mediados de mayo, mientras convivían transitando la cuarentena obligatoria, la pareja estuvo envuelta en un episodio de aparente violencia de género que repercutió en las redes sociales y en los medios de comunicación. En aquella oportunidad, Cande Molfese publicó en sus cuentas un video en el que contaba que Pasquarelli se había enojado con ella y el medio de un ataque de ira le revoleó un control remoto que pegó contra una pared, pero que casi le pega en su cabeza. En la grabación, él se justificaba diciendo que es italiano y que como tal, tiene su temperamento.

La agresión de Ruggero Pasquarelli a Cande Molfese

Los usuarios y seguidores que vieron el video hicieron hincapié en que la actitud del actor se trataba indudablemente de un caso de violencia de género. A raíz de la repercusión que tuvo el hecho, Molfese enseguida buscó quitarle dramatismo: “Ah, lo del control remoto. Relajen chiques, mi novio es un sol”, había escrito la actriz y conductora en su cuenta de Twitter.

En mayo, al ser consultada por Teleshow, muy lejos de referirse a la agresión de su novio, Molfese habló de sus actos: “Me equivoqué, no pensé que podía llegar a tener la repercusión negativa que tuvo... quise hacer una humorada y fue un acto errado”.

“Es un tema sensible y no está bien lo que hice, agradezco que sea un tema que se hable porque hay mujeres que sufren pero este no es mi caso, tengo un novio compañero, hermoso y que me acompaña y apoya en cada cosa que emprendo, creo que todo eso se refleja en lo que muestro”, dijo, y reiteró que “fue un error subir ese video”: “Pido disculpas si ofendí a alguien”.

Ayer cuando confirmó el final de su relación, se refirió a los hechos de violencia en la pareja. “Con Rugge decidimos terminar nuestro vínculo, fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos” , comenzó su publicación.

Luego de agradecer “a todes los que crecieron con nuestro amor”, la actriz explicó que la separación se dio “en excelentes términos”, aclaró que para ambos se trató “de una relación muy importante” y reclamó “a los que están diciendo cualquier cosa” que respeten “porque nada es cierto”.

“Ruggero es una gran persona que jamás tuvo ningún tipo de actitud violenta ni conmigo ni con nadie” , concluyó.

* Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

SEGUÍ LEYENDO:

Escándalo entre Flor Peña y una marca de productos de limpieza por la aparición de la actriz en una publicidad: “No fue consensuada conmigo”

Melanie Griffith, la actriz que de niña recibió un macabro regalo y convivió con 71 leones