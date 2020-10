Escándalo entre Flor Peña y una marca de productos de limpieza por la aparición de la actriz en una publicidad: “No fue consensuada conmigo”

Florencia Peña (Foto: Lihueel Althabe)

A raíz del encierro prolongado por la cuarentena obligatoria, los hábitos de consumo de las personas han cambiado drásticamente. En ese sentido, desde fines de marzo hasta la fecha se puede apreciar un notable aumento en el consumo de productos de limpieza e higiene. Sin ir más lejos, un estudio de la consultora Scentia mostró que durante la primera quincena de mayo la venta de alcohol aumentó un 349 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Por supuesto, con el paso de los meses los números se estabilizaron, pero la tendencia continúa en la misma dirección.

La mopa con balde escurridor es uno de los productos de limpieza que más se ha popularizado desde la implementación de la cuarentena obligatoria. Son varias las marcas que utilizan el método de “canje” con famosos para que promocionen a través de sus redes sociales el trapeador de piso. En el feed de Instagram de Iberia, una de las marcas que la comercializa, se puede ver a Catherine Fulop, Horacio Cabak, Nicole Neumann, Adabel Guerrero y Pampita, entre otras figuras, promocionando el producto.

Florencia Peña es otra de las famosas que le hizo publicidad a la mopa. “En casa limpiamos todos”, reza un supuesto textual de la actriz en un posteo de la marca que data del 29 de julio pasado, acompañado por una imagen suya sosteniendo el producto junto a un hombre. Hasta ese momento, ningún problema.

La publicidad de Flor Peña para la marca de productos de limpieza que fue publicada el 29 de julio pasado (Foto: Instagram)

Pero recientemente, con motivo del Día de la Madre, que se celebra el próximo 18 de octubre, Iberia lanzó una nueva publicidad que tiene a Flor Peña como protagonista. “El mejor regalo para mamá. Chau trapo de piso”, se puede observar en la gráfica, mientras la actriz posa junto al trapeador.

La publicidad de Flor Peña con motivo del Día de la Madre que encendió el escándalo (Foto: Twitter)

Este domingo se generó una ola de críticas contra ella, acusándola, supuestamente, de ir en contra de su línea de pensamiento con este aviso. “¿No habíamos acordado ya que estos ‘regalos para mamá’ eran machistas? ‘Chau trapo de piso’. Es denigrante. Un retroceso absoluto. Página entera en los diarios. ¡Y encima con Flor Peña!”, fue uno de los comentarios que se manifestaron en ese sentido. “Tan feminista y empoderada que dice ser Flor Peña y termina realizando una publicidad de un elemento de limpieza”, reza otro. “¿Adónde quedó la lucha feminista? ¿Es en serio?”, preguntó un usuario.

Algunas de las críticas que recibió Flor Peña tras el aviso publicitario (Fotos: Twitter)

Ante esta situación, la actriz realizó una publicación en las redes sociales, en la que aseguró que ella cedió su imagen pero que nunca le avisaron a qué texto sería asociada. Molesta, manifestó que el mensaje se encuentra “muy lejos” de su manera “de vivir y de pensar”.

“ Lamento el aviso de la empresa Iberia en el día de la fecha , ya que se encuentra en las antípodas de mi pensamiento ”, comenzó la conductora con su descargo.

“Fui consultada para ceder una imagen que ya había sido publicada en mi Instagram en otro contexto. Pero nunca fui informada por la empresa respecto a cómo sería utilizada dicha imagen y a qué texto se asociaría; por lo cual, dicha publicidad no contó jamás con mi aprobación y autorización . Aclaro que no comparto el mensaje expresado, ya que el mismo se encuentra muy lejos de mi manera de vivir y de pensar. Vuelvo a reiterar: esta publicación no fue consensuada conmigo ”, explicó.

El enojo de la actriz con la empresa (Foto: Twitter)

Tras este descargo, la empresa publicó un comunicado de prensa, en el que se indicó: “Deseamos aclarar que se trata de un mensaje de Iberia Hogar y no de Florencia Peña. Nos disculpamos con aquellas personas que se sintieron agredidas con el mensaje”.

“Como industria nacional que fabrica estos productos, siempre estaremos promocionándolo en todas las fechas que brinden oportunidades comerciales, y no por tratarse del Día de la Madre consideramos que es un producto ‘solo para madres’. Creemos que también será un excelente regalo para el Día del Padre, Navidad, o un cumpleaños… Porque conocemos el valor agregado que proporciona a la vida diaria de cualquier persona”.

“Quizás hemos pecado al creer que una solución tecnológica a las tareas periódicas pueda ser un regalo; quizás fuimos ingenuos al creer que teníamos derecho, como todas las demás empresas, a promocionar lo que fabricamos en un mes de grandes oportunidades comerciales. Pero de lo que estamos seguros es que nunca quisimos que esto se leyese como un insulto de carácter misógino. Nuestras sinceras disculpas a quien lo interprete de esa manera”, defendió su postura la empresa.

El descargo de la empresa (Fotos: Instagram)

SEGUÍ LEYENDO

Consumo en la pandemia: qué productos eligen los argentinos en la cuarentena y cuáles dejaron de comprar

Florencia Peña: “No debe ser fácil ser hijo mío, pero como mamá estoy a la altura de la circunstancia”

Florencia Peña firmó contrato para hacer un nuevo magazine en la televisión: “Estoy muy feliz de volver a Telefe”