—A veces me vuelvo loca y un poco las enfrento. Pero después uno tiene que entender que eso es parte del juego. Yo estoy exponiendo mi vida, desde mi relación con mi pareja, hasta mi trabajo y mi desayuno. Y en esa exposición, hay gente a la que le va a gustar y hay gente que no. Incluso aunque no les guste no tienen por qué criticarlo. Hay gente que, la verdad, no tiene nada más importante qué hacer en su vida. En el caso de mi pareja y mi relación sí he recibido muchísimas críticas, pero no me queda otra. Así como recibo muchísimas críticas, hay mucha gente a la que le gusta nuestra relación. A Rugge lo conocí haciendo Violetta. Estamos de novios hace cinco años, convivimos, tenemos un vínculo muy verdadero desde hace muchos años. Después, con el correr de tiempo hubo gente que lo aceptó y otra gente que no. Rugge tiene muchas fans que no les gusta que yo esté con él. Y bueno, es parte, ¿qué querés que te diga? También uno tiene que aceptar su rol de adulto y decir: “Bueno, son ilusiones, o los deseos que tienen estas chicas que Rugge no esté conmigo”. Pero es muy ficticio todo. A veces caigo y me pongo a contestar con lecciones de moral, pero no tiene sentido.