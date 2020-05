“Es un tema sensible y no está bien lo que hice, agradezco que sea un tema que se hable porque hay mujeres que sufren pero este no es mi caso, tengo un novio compañero, hermoso y que me acompaña y apoya en cada cosa que emprendo, creo que todo eso se refleja en lo que muestro”, dijo, y reiteró que “fue un error subir ese video”: “Pido disculpas si ofendí a alguien".