Axel Neri fue la compañia de Kaczka desde el verano del 2019, antes había estado en la Tenemos Wi Fi, un ciclo de la misma productora y lleva 11 años como modelo. “Desde hace unos meses venía pensando qué hacer con todo lo que me rodea. En realidad lo que me estaba pasando era un proceso de introspección que no tenía que ver con el programa y que la cuarentena profundizó mucho. Al principio todo me revolcó, me cacheteó y me dijo: ‘flaco vos tenés que ordenar tus prioridades’”, contó el joven en diálogo con Teleshow sobre los motivos de su renuncia al ciclo de El Trece.