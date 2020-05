Durante el verano tuvo conflictos con quien era su amigo, Flavio Mendoza, luego de que él decidiera no ir a su espectáculo en Villa Carlos Paz. "Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, compró un nene (repitió), y qué se yo”, le había dicho el humorista a Ángel de Brito. Aquel comentario sobre la llegada de Dionisio desató de inmediato la bronca del coreógrafo.