Hoy, sin embargo, quedó claro que Antonio no la viene pasando nada bien, fundamentalmente, por sus problemas de salud. Sufre por un dolor en la rodilla que arrastra desde hace ocho años, cuando debió suspender las funciones de la exitosa Más respeto que soy tu madre para operarse. Por lo pronto, Antonio no ha hecho declaraciones al respecto, pero se filtró una frase que habría dicho en los camarines del teatro: “El cuerpo no me da más”. Dicen que la producción le sugirió que se hiciera todos los estudios necesarios antes de decidir su reincorporación a la obra. Pero la realidad es que ahora, más allá de sus peleas mediáticas y de los costos que implica darle de baja un espectáculo, todos se muestran preocupados por la salud de Gasalla y bregan por que se mejore pronto.