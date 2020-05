El 17 de abril Tini Stoesel enfrentó los rumores de crisis con el cantante e indicó que la distancia obligada que mantienen en medio de la cuarentena no ayuda. “Siempre tuve relaciones a distancia. Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras", explicó la cantante haciendo referencia a que no puede viajar a reencontrarse con el músico que está pasando el aislamiento en Colombia junto a su familia, mientras que ella está en Buenos Aires.