Un día su camino se cruzó con el de la actriz Anne Heche, 24 años menor. Ambos pensaron que finalmente el amor había llegado. Se mostraron por primera vez en público en 1994 durante el estreno de Picasso at the Lapin Agile, una obra de teatro escrita por el actor. “Quería el amor de un hombre grande. Confort, humor, todas cosas que él podía ofrecer”, contó luego la actriz. Hasta que se dio cuenta que eso no era lo que quería para siempre y un día decidió terminar. En la gala de los Oscar 1997, Anne se enamoró perdidamente de Ellen de Generes, que una semana antes se había declarado homosexual ante los ojos del planeta. Al poco tiempo estaban viviendo juntas.