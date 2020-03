El primer encuentro ya le dejó una gran lección a Ernestina, que lo comparte con Teleshow . “Fui con la pila de revistas que editaba para explicarle mi ‘no’. Él me dijo ‘no seas prejuiciosa, no te niegues‘. Esa fue su primera gran enseñanza: quitarme los prejuicios y animarme a que me animara”. Vuelve a reiterar que Jorge no solo le cambió la vida, se convirtió en padre, en maestro y en amigo. “Cada día recuerdo algo nuevo que me dijo, un consejo, una enseñanza diferente y eso muestra lo grande que fue”. Trae una anécdota. Mañanas informales era enloquecedor, tres horas en vivo. “Nos imponíamos en la franja, medíamos lo mismo que los tres canales juntos. En eso aparece el “minuto a minuto” que nos indicaba si bajaban las mediciones, empezó una psicosis. Jorge nos convoca a una reunión. Pensamos que nos iba a tirar de las orejas o exigirnos más, pero nos dijo ‘mañana nadie mira el minuto a minuto vamos a hacer el programa que sabemos hacer. Porque si miramos lo que hace el otro dejamos de hacer lo que sabemos‘”. Y obvio que siguieron ganando lejos su franja porque “la planilla se miraba para mejorar pero no para enloquecer”.