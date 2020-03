Leslie explotó una capacidad única para hacer cosas que no tienen gracia de una manera que tampoco tiene gracia y lograr que el público estallara en carcajadas. Para convencer de su talento le alcanzaba una pequeña prueba. Decía una frase cotidiana estilo “¿Pueden venir a cenar?” como Leslie y luego la repetía como uno de sus personajes y no había manera de no estallar de risa.