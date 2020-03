"Le pegué una trompada a uno que me tomó del pelo y me dijo ‘quédate adentro del auto hija de puta’. Con la mano derecha abrí la puerta del acompañante y pateé la puerta para abrirla, caí en cuatro patas en la calle y corrí a más no poder. Estoy angustiada por la situación, con miedo por lo que pasó”, señaló la joven en aquel momento, en el que luego confesó haberse sentido angustiada por la crítica situación vivida, además de estar convencido que los delincuentes querían llevarse su auto y secuestrarla: “Lo que sí pienso es que querían llevarme, porque me dijo que me quede adentro del auto y cuando escapé le gritaba al otro ‘agarrala, agarrala’. Así que eso me hace pensar que no fue al voleo”.