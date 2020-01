Warren rechazó haber tenido tal cantidad de amantes. “Eso significaría no solo que había varias personas al día, sino que no hubo repetición”. Aunque el actor negó la cifra, su fama de Casanova estaba extendida en Hollywood. Se lo describía como un “samurai del sexo” pero también un caballero del secreto y un “modelo de discreción”. Entre sus ex más conocidas figuran Brigitte Bardot, Cher, Julie Christie, Goldie Hawn, Diana Ross, Carly Simon, Barbra Streisand y hasta Madonna. Con la mayoría conserva una linda amistad.