La segunda nominación al Oscar llegó aquella mágica noche del año 2000, cuando estuvo nominada por la premiada Mejor Película American Beauty, dos semanas antes de dar a luz la misma bebé Kathlyn que 14 años después terminó cambiando de nombre por Stephen (sí, la imaginación no le engaña). Y aunque Warren Beatty recibió el honorario Premio Irving G. Thalberg aquella noche, el marido de Annette Bening es mejor recordado en la historia del Oscar por el equívoco anunció como Mejor Película de La La Land cuando realmente había ganado realmente Moonlight. Por su parte, él estuvo nominado 14 veces y ganó al menos como Mejor Director con la película Reds. Y como ganó diez años antes de casarse, ni siquiera puede compartirlo como el 50% de bienes gananciales. Sin embargo, nadie puede negar que Annette Bening tiene un Oscar en la casa. Nadie puede negar que volvió a ser nominada otras dos veces, con Being Julia en el 2004 y The Kids Are All Right en el 2011. Nadie puede negar que este año también es favorita para las nuevas nominaciones, con la película The Report.