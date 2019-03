Natalie Wood – su compañera en Esplendor en la hierba-, también se cansó de la "virilidad" de Beatty, mientras que Diane Keaton se preguntaba cómo estaba con él, si ella no era su tipo. "Era tan desbordante en todos los sentidos… Recuerdo que más de una vez me plantaba frente a él y me preguntaba: '¿Cómo he acabado aquí?'. Su brillantez y su talento te atrapaban sin remedio".