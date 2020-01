Esperaba estar con ellas el jueves 16; recién pudo reencontrarse el sábado 18 de enero. Aquí la razón del nuevo conflicto de Fabián Cubero con su ex esposa, Nicole Neumann, por sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Todo lo demás en este conflicto es un sinfín de porqués con respuestas cruzadas que dejan en claro otro hecho irrefutable: después de tres años de haberse separado, y aún con un divorcio ya firmado, el ex defensor de Vélez y la panelista de Nosotros a la mañana no acuerdan la paz. Y lejos están de hacerlo.