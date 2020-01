A partir de entonces Rocky no solo se convirtió en la esposa de Patrick, también en su mánager. Mientras estuvieron juntos Dempsey actuó en algunas comedias y participó en algunos proyectos que fracasaron o se cancelaron y otros que resultaron medianamente exitosos, como cuando interpretó al novio deportista de Will en Will y Grace. Rocky acompañaba a su esposo a todas partes, desde audiciones hasta filmaciones. Analizaba sus guiones y le daba su opinión acerca de sus compañeras de elenco, hasta asistieron juntos a algunas clases en la escuela de cine de Nueva York.