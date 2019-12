Bordonaba, de 35 años, debutó en televisión cuando tenía apenas tres, en el ciclo Canta Niño, donde participó hasta 1992 y cuatro años más tarde, a los once, se puso en la piel de Pato en Chiquititas. En el 2002 cuando Cris Morena produjo su primera tira para adolescentes, Rebelde Way, la convocó para ser una de las cuatro protagonistas. En la segunda temporada de la ficción, la actriz en la piel de Marizza Spirito sorprendió con un look totalmente renovado: pelirroja y con rastas.