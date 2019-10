A pesar de estar a miles de kilómetros, Heredia conoce la situación que se vive en el país: “Cuando me fui, me fue bien, sé que Argentina no la está pasando bien, así que lo lamento mucho por mis compatriotas, amigos, familias y gente que he dejado allá”, y confesó: “Me encantaría tener una oportunidad de pasar por ahí, pero admito que me encanta conocer el mundo, estar afuera y tener una exposición más internacional, en ese sentido me siento feliz porque desde chiquito soy actor y siempre quise que me dieran oportunidad”.