“Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento”, dijo Patricia Sosa en declaraciones radiales. “Después le mandé un whatsapp y le puse: ‘¿Cómo estás?’, para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó”, agregó.