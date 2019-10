Antes de que se viralizara el video de Axel y Tini, Galloni había relatado en Nosotros a la mañana una situación que había vivido con un cantante al que prefirió no nombrar, hace aproximadamente diez años, cuando daba sus primeros pasos en el periodismo: "Una vez, en una entrevista, un cantante se me tiró encima. Yo era muy chica. Estábamos solos en un departamento. Terminamos de hacer la nota y habrá imaginado que como era buena onda con él me gustaba. Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola”.