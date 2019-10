La última resurrección de Charly García cobró forma en febrero de 2017 cuando se publicó Random, su decimotercer disco en solitario. Se trata de diez canciones que resumen su trayectoria, entre su Say No More y el amor de siempre por Los Beatles. De a poco, el músico volvió a los escenarios. Sus conciertos se anuncian de un día para otro y las entradas se agotan en cuestión de minutos. Sus apariciones populares están lejos de las páginas policiales y cerca de la música. “Por eso diseñé la máquina de ser feliz”, canta García en uno de sus últimos temas, y la pregunta surge inevitablemente. ¿Quién no ha sido feliz con las canciones de Charly García?