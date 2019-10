“Ahora estoy bien. Obviamente tengo mis días y me permito la risa y el llanto. Aprendí a que hay que permitirse la tristeza. Yo no me bancaba la tristeza y el dolor que me había generado la muerte de mi viejo y por eso me tapé de laburo. Tuve que atravesar el dolor. Se me juntaron otras cosas, como problemas con mi hija Martu, era un combo”, agregó la periodista.