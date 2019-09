Alejandro e Irene Chamorro tienen una amistad tan profunda como inigualable, recuerda el productor Miguel Ángel Arenas, quien acompañó a Sanz desde el inicio de su carrera, definitivamente su descubridor. Y Alejandro confirma que "está basada en un hecho real y demuestra que es muy peligroso tener amigos compositores. Y eso que yo soy totalmente contrario a hablar de la vida de los demás, ¡pero me lo puso tan fácil!". Sin embargo, no fue todo tan fácil, ya que al momento de presentarle el tema a Irene, al menos la primera parte, "sólo recibí un 'qué inteligente, qué sabio, has hecho una canción de una historia mía', y yo como un bobo esperaba que se emocionara. Por eso toda la segunda parte de la canción es la bronca que le echo por haberme dicho aquello". Pero, perdona, amiga mía / no es inteligencia ni es sabiduría / esta es mi manera de decir las cosas / no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. "Luego sí se emocionó cuando escuchó la bronca", aseguró.