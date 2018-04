LA VUELTA QUE NO FUE…

Y el Pity nunca se apareció. Viejas Locas no volvió y una productora que no se supo manejar nunca. Una lástima… Muchos se vuelven con un sabor amargo a sus provincias. Buena ruta a todos! #ViejasLocas #Pity #Tucuman @C5N pic.twitter.com/wIGwnK3Vcf

— AGUSTIN BEJARANO (@agustin_yala15) April 8, 2018