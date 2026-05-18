Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

Daramola compartió en su cuenta de Instagram que el tema estaba en producción desde 2025 - crédito @itsdaramola/IG

El productor nigeriano Daramola respondió a la polémica que surgió en torno a la canción Choka Choka, interpretada por Shakira y Anitta, luego de que el grupo argentino Sarao acusara a ambas artistas de plagio tras el lanzamiento del álbum EQUILIBRIVM.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el nigeriano compartió una publicación donde exhibió registros de octubre de 2025, evidenciando que el proceso creativo del tema ya se encontraba en marcha meses antes de la aparición de la canción argentina.

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El productor ironizó sobre la situación y escribió: “Imagina esforzarte tanto en crear algo y que luego alguien que lanzó una canción tres meses después diga que te inspiraste en ellos”.

Con este mensaje, el productor buscó desmentir las afirmaciones del grupo argentino y anunció que esta semana publicará un video titulado “Cómo hicimos Choka Choka”, invitando a sus seguidores a conocer el detrás de escena de la producción.

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Prodcutor de 'Choka Choka' desmintió al dueto argentino que acusó de plagio a Shakira y a Anitta - crédito @itsdaramola/IG

Hasta el momento las artistas no se han pronunciado sobre estas acusaciones que recaen sobre su originalidad. Adicionalmente, no es la primera vez en que Shakira es señalada de haber plagiado algunos temas como La la la, Acróstico, Loca, Waka waka y Hips don’t lie fueron las que según autores de otros temas, tienen similitudes con sus versiones.

En el caso del tema de Las caderas no mienten (Hips don’t lie), el cantante Jerry Rivera acusó a Shakira de utilizar los arreglos de trompeta de su éxito“Amores como el nuestro”. Sin embargo, esta muestra (sample) sí estaba debidamente acreditada y autorizada por la disquera.

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Las acusaciones en contra de Shakira y Anitta

El grupo musical argentino Sarao generó controversia al denunciar públicamente un presunto plagio en la canción Choka Choka, interpretada por Shakira y Anitta e incluida en el álbum EQUILIBRIVM, estrenado en abril de 2026.

Las integrantes del dueto musical sostuvieron que existen similitudes notorias entre su tema registrado y el exitoso sencillo de las artistas sudamericanas, lo que ha encendido el debate en redes sociales respecto a los derechos de autor y los límites de la inspiración musical.

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La denuncia se hizo visible a través de un video difundido en las redes de Sarao. En esa publicación, las artistas argentinas expusieron fragmentos de ambas canciones, remarcando que la similitud abarca tanto la letra como la melodía y la estética visual del lanzamiento de la barranquillera y la brasileña.

Sarao compara en video fragmentos de su tema y la canción de Shakira y Anitta, apuntando similitudes de letra, melodía y estética - crédito Sarao/Instagram

De acuerdo con Sarao, uno de los versos principales de Choka Choka, “Choka, choka cuerpo con cuerpo, boca con boca”, guarda relación con partes de su propia composición, en la que se escucha: “Boca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja”.

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Las artistas argentinas mencionaron que la similitud no solo se reduce a lo musical. También señalaron coincidencias en la estética visual y la paleta de colores promocionales de ambos lanzamientos, lo que incrementó la polémica entre seguidores y observadores digitales.

El debate se amplificó cuando las argentinas explicó que la composición de su tema se había completado cinco meses antes del estreno de Choka Choka.

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Inicialmente, las integrantes de Sarao consideraron improbable que artistas de la talla de Shakira y Anitta hubieran tenido acceso directo a su material, atribuyendo la coincidencia a una casualidad. No obstante, luego de mostrar los fragmentos a sus seguidores, algunas personas sugirieron que la similitud podría estar vinculada a los productores, quienes figuran en los créditos de la colaboración junto a las propias Shakira y Anitta.

La colombiana protagoniza un audiovisual que oscila entre lo urbano y referencias a las culturas indígenas amázonicas - crédito @shakira/Instagram

Pese a la controversia, Sarao ha optado por una actitud conciliadora, proponiendo incluso una colaboración con las artistas internacionales en lugar de escalar el conflicto a instancias legales. Aunque su tema cuenta con protección legal, reconocen que la melodía no es idéntica, lo cual complica la viabilidad de una demanda formal por plagio.

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