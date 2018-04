Miles de fanáticos empezaron a ver la hora y Pity Álvarez no aparecía en el escenario montado en el club Argentinos del Norte. Las puertas del lugar se habían abierto a las 18, pero con el correr de los minutos el rumor se transformó en confirmación: "No está, no vino". Y la información precisaba que, mientras los productores del evento aseguraban que "sólo faltaba que llegara la banda", el líder de Viejas Locas seguía en Lugano, Buenos Aires.