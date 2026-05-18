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Avance semanal de ‘La Promesa’ del 18 al 22 de mayo: la verdadera identidad de Vera sale a la luz y deja a todos sin palabras

La serie de TVE afronta una semana cargada de revelaciones en la que los habitantes de palacio vivirán días especialmente intensos marcados por el amor, las mentiras y los secretos

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Avance de 'La Promesa' del 18 al 22 de mayo. RTVE
Avance de 'La Promesa' del 18 al 22 de mayo. RTVE

La Promesa continúa elevando la tensión en una semana decisiva para muchas de sus tramas. Adriano intenta adaptarse a su nueva realidad tras perder la vista, Martina ya no puede esconder lo que siente por él y Alonso decide enfrentarse definitivamente a Lorenzo y Leocadia para proteger a Curro. Pero si hay una bomba que estallará en palacio es la verdadera identidad de Vera, un secreto que dejará a todos completamente descolocados.

Además, Estefanía seguirá adelante con su falso embarazo, Pía continuará atormentada por la verdad sobre Jana y las traiciones económicas pondrán contra las cuerdas a Manuel y al resto de la familia.

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Lunes 18 de mayo – Capítulo 836

La semana arrancará con Curro recibiendo un telegrama de la Corona relacionado con la restitución de su baronía. Una noticia que no tranquilizará precisamente a Lorenzo y Leocadia, que temen una reprimenda desde Madrid.

Mientras tanto, Martina y Adriano intentarán actuar con normalidad después de haberse besado, aunque ninguno de los dos parece arrepentido. Aun así, decidirán no volver a cruzar esa línea por lealtad a Jacobo.

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'La Promesa:' Ciro regresa por sorpresa al palacio. (RTVE)
'La Promesa:' Ciro regresa por sorpresa al palacio. (RTVE)

La llegada de Camila, el aya de los niños, marcará otro de los momentos destacados del episodio. Además, Jacobo propondrá que Adriano memorice el palacio para ganar autonomía tras perder la vista.

En paralelo, Manuel descubrirá gracias a su contable que la inversión con el duque de Carril ha sido un auténtico desastre económico. Y en la zona de servicio, Estefanía comenzará a fingir síntomas de embarazo delante de todos para seguir manipulando a Carlo.

Por otro lado, Vera intentará contactar en secreto con su madre utilizando un remitente falso para evitar que su padre descubra sus movimientos. Y Pía, cada vez más afectada por todo lo relacionado con Jana, seguirá mostrándose distraída en el trabajo, provocando nuevos choques con Cristóbal.

Martes 19 de mayo – Capítulo 837

Pía y Curro conseguirán reconciliarse, aunque ella seguirá sin atreverse a contarle toda la verdad sobre Leocadia. Manuel, por su parte, confirmará a Alonso y a Ciro que han perdido todo el dinero invertido porque el duque de Carril les ha estafado.

'La Promesa:' Adriano cae por las escaleras. (RTVE)
'La Promesa:' Adriano cae por las escaleras. (RTVE)

Leocadia intentará convencer a Curro y Ángela para que frenen su boda, pero ambos seguirán adelante con sus planes. Mientras, Julieta estallará contra Ciro por la ruina económica que atraviesan y acabará discutiendo también con Manuel.

En el servicio, Vera y Santos vivirán un inesperado acercamiento y prometerán intentar ser amigos. Además, Santos acudirá a Samuel para confesarse y aliviar parte de sus remordimientos.

Uno de los momentos más impactantes llegará cuando Adriano, decidido a demostrar que puede valerse por sí mismo, salga a caminar solo por el palacio y termine cayendo por las escaleras.

Miércoles 20 de mayo – Capítulo 838

La caída de Adriano provocará una enorme preocupación en palacio. Martina y Curro correrán a socorrerlo mientras el doctor Peribáñez acude urgentemente para examinarlo.

Mientras tanto, Vera comenzará a sospechar cada vez más de las contradicciones de su padre sobre su madre y tomará una importante decisión: regresar con su familia pese a la desconfianza que siente.

Cristóbal volverá a cargar contra Pía y la acusará injustamente del accidente de Adriano por no haber limpiado bien las escaleras.

'La Promesa:' La discusión de Julieta y Manuel. (RTVE)
'La Promesa:' La discusión de Julieta y Manuel. (RTVE)

Pero el gran bombazo llegará al final del episodio. Alonso reunirá a toda la familia y revelará por fin la verdadera identidad de Vera: en realidad es Mercedes, la hija de los duques de Carril.

Jueves 21 de mayo – Capítulo 839

La confesión sobre Vera caerá como una auténtica bomba entre los habitantes de La Promesa. Manuel reconocerá que ya conocía la verdad y Alonso exigirá absoluta discreción para evitar un escándalo.

'La Promesa:' Vera confiesa su origen a sus compañeros. (RTVE)
'La Promesa:' Vera confiesa su origen a sus compañeros. (RTVE)

En la zona de servicio, Vera decidirá sincerarse también con sus compañeros, aunque la reacción de Cristóbal será especialmente dura.

Martina, feliz tras la recuperación de Adriano, vivirá momentos muy especiales junto a él, aunque el joven insistirá en mantener cierta distancia por respeto a Jacobo. Por otro lado, Ricardo confesará a Petra que él fue quien mató accidentalmente a Ana y que Santos ha estado soportando ese secreto durante todo este tiempo.

Además, Alonso entregará a Curro una carta secreta dirigida al rey para ayudarle en Madrid si las cosas se complican.

Viernes 22 de mayo – Capítulo 840

La semana terminará con una decisión firme de Alonso: Vera deberá abandonar definitivamente sus tareas como doncella y pasar a ocupar un lugar entre los invitados de La Promesa.

La noticia no sentará nada bien a Leocadia, especialmente cuando descubra que Ángela acompañará a Curro en su viaje a Madrid. Sin embargo, Alonso apoyará totalmente a los jóvenes.

'La Promesa:' Pía, dispuesta a desvelar a Curro la verdad sobre la muerte de Jana. (RTVE)
'La Promesa:' Pía, dispuesta a desvelar a Curro la verdad sobre la muerte de Jana. (RTVE)

Mientras tanto, Manuel conseguirá recuperar parte de la complicidad con Julieta después de explicarle toda la verdad sobre las amenazas de Ciro. En el servicio, María Fernández y Samuel seguirán sospechando seriamente del supuesto embarazo de Estefanía, mientras Petra presionará a Santos para que denuncie a Ricardo ante la Guardia Civil. El episodio cerrará con Pía corriendo desesperadamente para impedir que Curro abandone palacio sin saber que Leocadia estuvo implicada en la muerte de Jana.

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