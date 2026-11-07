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“No soy el profesor ni el papá de nadie”: WestCOL y su postura sobre la responsabilidad de los streamers con la audiencia

Los primeros pasos de Luis Fernando Villa Álvarez estuvieron vinculados al mundo de los videojuegos y a los contenidos de YouTube

Entrevista a WestCOL, Creador de contenido y streamer
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Luis Fernando Villa Álvarez, conocido popularmente como Westcol, es un streamer colombiano con 4,7 millones de seguidores en Kick y está detrás de Stream Fighters, un evento que reúne a creadores de contenido de varios países en combates no profesionales.

Westcol también realizó transmisiones con figuras de la política colombiana, como los expresidentes Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Además, suele hablar sobre temas que generan polémica.

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En una entrevista con Infobae Tecno en julio de 2025, se refirió a la responsabilidad de los creadores de contenido frente a sus audiencias:

“La verdad, siento que nadie es responsable de nadie. No soy el profesor ni el papá de nadie. Cada quien debe hacerse cargo de sí mismo, y si no puede, para eso están los padres”, afirmó.

Westcol se preparó para un posible colapso digital y habló de un apagón mundial - crédito @westcol/ Instagram
Su comunidad en Kick alcanza los 4,7 millones de seguidores. - crédito @westcol/ Instagram

También recordó sus inicios en internet y explicó cómo evolucionó y maduró junto con sus seguidores.

Cómo fueron los inicios de WestCOL

Los inicios de Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCOL, estuvieron ligados a los videojuegos y a la cultura de YouTube. El creador colombiano creció siguiendo a figuras de la plataforma, al español Vegetta77, reconocido por sus gameplays de Minecraft y otros títulos sandbox y multijugador.

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Esa influencia lo llevó a publicar su primer video cuando era adolescente y a construir, poco a poco, una comunidad interesada en sus reacciones y partidas.

WestCOL comenzó con videos de reacciones y gameplays en YouTube. Trasladó sus transmisiones a Twitch y, más adelante, firmó con Kick, plataforma en la que desarrolló su actividad principal.

La canción La Plena de Beéle cuenta con más 416 millones de reproducciones en Spotify. (Instagram: westcol)
La canción La Plena de Beéle cuenta con más de 416 millones de reproducciones en Spotify. (Instagram: westcol)

Según datos de Streams Charts, el 24,5% de las transmisiones en Kick se realizan en español, un crecimiento impulsado en gran parte por creadores latinoamericanos, entre ellos este streamer colombiano.

El crecimiento inicial también le planteó desafíos. En una transmisión, contó que al comienzo de su éxito no sabía cómo administrar la fama ni el dinero. “Llegué a tener 250 millones de pesos en Nequi y no sabía qué hacer con eso”, recordó. El cambio llegó cuando entendió que podía monetizar su actividad.

“Eso fue hace como cuatro años. Aprendí que podía monetizar todo lo que hacía. Y bueno, gracias a Dios, mira dónde estamos”, dijo.

Esa experiencia se transformó en una estructura de negocios vinculada al entretenimiento, que incluye una productora musical, discotecas, alquiler de autos de lujo y un restaurante en Miami.

Primer plano de Westcol sonriendo a la cámara, con gorra rosa, camiseta amarilla y tatuajes en el cuello, dando un pulgar arriba en un interior con luces de cobre.
Sus primeros pasos como creador estuvieron marcados por los videojuegos y el consumo de contenido en YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, WestCOL sostuvo que su relación con el público es central: muchos de sus seguidores lo acompañan desde sus primeros años y, según afirmó, crecieron junto a él.

WestCOL está detrás de éxitos como La Plena de Beele

WestCOL amplió su presencia en la industria del entretenimiento a través de W Sound, su productora musical, vinculada a uno de los éxitos recientes de la música urbana: La Plena. La canción es interpretada por Beéle y fue producida por el sello del streamer colombiano de la mano de Ovy On The Drums.

El tema forma parte de la expansión empresarial de Luis Fernando Villa Álvarez, nombre real de WestCOL.

La canción de Westcol, Beéle y Ovy es la octava canción más escuchada en el mundo - crédito Spotify Charts
W Sound es una iniciativa de música urbana encabezada por WestCOL junto al productor Ovy on the Drums. - crédito Spotify Charts

W Sound es un proyecto musical de colaboraciones urbanas liderado por el streamer colombiano y el productor Ovy on the Drums. La iniciativa combina el alcance de las transmisiones en vivo con la creación de canciones y funciona con una dinámica similar a la de las sesiones de Bizarrap.

El proyecto se basa en la participación de la comunidad de WestCOL. Ovy on the Drums crea las bases musicales y WestCOL selecciona al artista invitado junto con sus seguidores.

W Sound cuenta con una alianza estratégica con Warner Music Latina, que respalda la distribución de sus lanzamientos. Por el proyecto pasaron artistas de la música urbana como Blessd, Ryan Castro, Valka y Beéle.

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