Crimen y Justicia

Cayó un empresario acusado de usar su camioneta para hacer entrar a dos cómplices y asaltar a sus vecinos en un country

El acusado, de 53 años, alquilaba una casa lindera a la vivienda asaltada en Maschwitz Privado. Quedó detenido tras tres allanamientos; buscan a dos sospechosos e investigan su posible vínculo con otros golpes

Detenido por robo en country de Ingeniero Maschwitz
El empresario detenido en el barrio Maschwitz Privado
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Un empresario de 53 años fue detenido esta semana acusado de hacer ingresar a dos cómplices en su camioneta para asaltar a una familia vecina dentro de un barrio privado de la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar. Los otros dos sospechosos continúan prófugos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre en el barrio Maschwitz Privado, ubicado sobre la calle Suipacha al 1300. De acuerdo con la acusación, tres hombres rompieron el cerco perimetral de una casa, entraron por una ventana y sorprendieron a los integrantes de una familia mientras descansaban.

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Los ladrones estaban armados. A punta de pistola, redujeron a las víctimas y les exigieron dinero y objetos de valor. Así, se llevaron 2.000 dólares, carteras y varios electrodomésticos.

Detenido por robo en country de Ingeniero Maschwitz
El acusado es vecino de las víctimas del asalto

Las autoridades establecieron que uno de los autores era el inquilino de la casa lindera a la vivienda asaltada. Se trata de G.P., un empresario con una firma de montajes en Zárate, quien está acusado de haber facilitado el ingreso de los otros dos hombres al country a bordo de una camioneta Dodge RAM.

La causa está a cargo del fiscal Claudio Aundjian, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Escobar. Tras reunir elementos durante la investigación, el funcionario solicitó tres órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N°3 de Zárate.

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Detenido por robo en country de Ingeniero Maschwitz
Los elementos secuestrados en los operativos

Agentes de la SubDDI de Escobar llevaron a cabo el operativo. En uno, detuvieron al empresario y secuestraron la RAM que fue utilizada para el acceso de los cómplices al barrio privado. En su domicilio también hallaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y 10 cartuchos.

En otro de los lugares allanados, los investigadores encontraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia asaltada. También dinero, celulares y marihuana.

Detenido por robo en country de Ingeniero Maschwitz
La camioneta del detenido en la que, según la investigación, hizo entrar al country a sus cómplices

Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación ahora busca determinar si G.P. pudo haber tenido participación en otros robos. Mientras tanto, la Policía Bonaerense continúa con la búsqueda de los dos acusados que aún no fueron localizados.

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