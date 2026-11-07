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El director financiero de Binance dejó su cargo nueve días después del mayor robo de criptomonedas

La empresa dice que la transición se preparó durante medio año y que Justin Yek ocupará el puesto

Kaiser Ng dejó su cargo como director financiero de Binance y Justin Yek asumió la posición tras un plan de transición previo al ataque. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Kaiser Ng dejó su cargo como director financiero de Binance y Justin Yek asumió la posición tras un plan de transición previo al ataque. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Kaiser Ng, director financiero de Binance, dejó la empresa. La salida se conoció poco más de una semana después de que hackers robaran USD 6.300 millones en criptomonedas a la mayor plataforma de intercambio del sector.

Yi He , codirectora ejecutiva, dijo que la partida permitirá a Ng “emprender un nuevo proyecto después de más de cinco años en Binance”, según Tech Crunch. De acuerdo con la ejecutiva, el plan de transición se aplicó durante el último medio año, es decir, desde antes del ataque. Justin Yek reemplazará a Ng en el cargo.

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Un robo de USD 6.300 millones en unos 20 minutos

Según Chainalysis, empresa que rastrea movimientos en cadenas de bloques, los fondos empezaron a salir de las billeteras de Binance el 29 de octubre de 2026, alrededor de las 16:20 en la costa este de Estados Unidos.

Los piratas informáticos sustrajeron más de 6.300 millones de dólares de las billeteras de Binance en un lapso de veinte minutos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los piratas informáticos sustrajeron más de 6.300 millones de dólares de las billeteras de Binance en un lapso de veinte minutos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los movimientos no autorizados sumaron unos USD 6.400 millones, el mayor robo de la historia de las criptomonedas. Por su parte, la firma TRM Labs calculó que casi todo se movió en unos 20 minutos.

El FBI atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo de Corea del Norte que, según la agencia, convertía los activos sobre todo en Ethereum y probablemente seguiría lavándolos.

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Chainalysis y TRM Labs ya habían llegado a la misma conclusión. Chainalysis observó que los fondos se mezclaban con los robados el mes anterior a la plataforma Bitget.

El mismo grupo figura, según el FBI, detrás del robo de USD 1.400 millones a la plataforma Bybit el año pasado y de casi USD 300 millones a KelpDAO en abril de este año. Bitget indicó en septiembre de un robo de más de USD 387 millones atribuido también a hackers norcoreanos.

Los atacantes vulneraron los equipos de dos ingenieros de Binance mediante una falsa entrevista de trabajo y una herramienta interna de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los atacantes vulneraron los equipos de dos ingenieros de Binance mediante una falsa entrevista de trabajo y una herramienta interna de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En una conferencia de prensa del 3 de noviembre de 2026, Binance explicó que el ataque empezó con una falsa entrevista de trabajo, según CoinDesk.

Con la computadora comprometida y una herramienta interna de IA, los atacantes llegaron el 20 de octubre a los equipos de dos ingenieros de billeteras. El 29 de octubre usaron credenciales robadas para ejecutar un código malicioso.

Binance pagó la reposición y los retiros se reanudaron

La empresa suspendió depósitos y retiros durante varios días. Prometió que cubriría todas las pérdidas: “Binance asumirá el impacto financiero de los fondos robados. Estas pérdidas no se trasladarán a los usuarios”, afirmó. El 3 de noviembre dijo que había repuesto cerca del 98% de los activos afectados con fondos propios.

Se congelaron unos USD 2.850 millones, según Binance. Tether, Circle y otras empresas colaboraron en los bloqueos. Recuperar esos fondos exige un proceso legal aparte, explicó a CNBC Ari Redbord, directivo de políticas de TRM Labs y exfiscal federal.

Binance repuso con fondos propios cerca del 98 por ciento de los activos afectados para no trasladar las pérdidas a sus usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic)
Binance repuso con fondos propios cerca del 98 por ciento de los activos afectados para no trasladar las pérdidas a sus usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cuando se reanudaron los retiros, los usuarios sacaron USD 4.600 millones en poco más de nueve horas, frente a USD 1.000 millones de depósitos. La salida neta fue de USD 3.600 millones, el 2,1% de los activos que administra la plataforma, según TechCrunch. Binance dijo que contratará a expertos independientes para revisar el incidente.

Cómo fue el robo a Bitget

Bitget sufrió un ciberataque el 24 de septiembre de 2026 en el que piratas informáticos presuntamente vinculados a Corea del Norte robaron unos USD 351,6 millones en criptomonedas.

La plataforma Bitget afrontó la sustracción de más de 350 millones de dólares tras una vulneración en su sistema de billeteras calientes. (REUTERS/Benoit Tessier/Illustration)
La plataforma Bitget afrontó la sustracción de más de 350 millones de dólares tras una vulneración en su sistema de billeteras calientes. (REUTERS/Benoit Tessier/Illustration)

La empresa detectó transferencias no autorizadas desde billeteras calientes y suspendió los retiros mientras investiga junto a autoridades y firmas de análisis forense. Los depósitos y las operaciones de trading continuaron activos.

Su directora ejecutiva, Gracy Chen, afirmó que los atacantes comprometieron un sistema interno de billeteras para falsear datos de transferencias, sin acceder a las claves privadas ni a las billeteras frías. Bitget aseguró que cubrirá la pérdida con su fondo de protección al usuario.

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