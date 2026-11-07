Tecno

El Apple Watch resumirá las conversaciones del día sin avisar a quienes hablan con su dueño

Una docena de estados de Estados Unidos exige el consentimiento de todos para grabar, y especialistas dicen que la ley no está preparada

Apple incorporó las herramientas Siri Recap y Live Rewind al paquete Audio Intelligence para sus modelos Series 12 y Ultra 4. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Apple incorporó las herramientas Siri Recap y Live Rewind al paquete Audio Intelligence para sus modelos Series 12 y Ultra 4. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
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Apple prepara para el Apple Watch dos funciones que escuchan el ambiente todo el día. Una de ellas, Siri Recap, resume las conversaciones del usuario sin emitir ningún aviso a quienes hablan con él.

Siri Recap y Live Rewind forman parte de Audio Intelligence, un conjunto de funciones de los modelos Series 12 y Ultra 4 que Apple presentó en septiembre.

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Desde el 3 de noviembre de 2026 están en la versión beta para desarrolladores de watchOS 27.3, según The Verge. Apple las ubica en beta “más adelante este año”.

La herramienta Siri Recap elabora resúmenes escritos de las conversaciones sin emitir avisos sonoros o visuales a los interlocutores. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
La herramienta Siri Recap elabora resúmenes escritos de las conversaciones sin emitir avisos sonoros o visuales a los interlocutores. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Según la página de soporte de Apple, Siri Recap toma notas de las conversaciones y genera resúmenes breves que el usuario puede borrar solo o guardar.

Live Rewind muestra en pantalla un texto con los últimos 15 segundos de lo que se dijo cuando el usuario pulsa dos veces la corona. Ambas son opcionales y requieren un iPhone 16 o posterior.

Apple afirma que no graba ni almacena audio, que nadie puede acceder al sonido sin procesar, ni siquiera la propia empresa y que se borra al terminar el procesamiento. Los resúmenes guardados se sincronizan con cifrado de extremo a extremo y el usuario puede programar que se borren tras un máximo de siete días.

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El sistema Live Rewind muestra en pantalla una transcripción de los últimos 15 segundos de diálogo tras pulsar dos veces la corona digital. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
El sistema Live Rewind muestra en pantalla una transcripción de los últimos 15 segundos de diálogo tras pulsar dos veces la corona digital. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Quienes no usan el reloj no tienen control sobre la función

Los controles de Apple apuntan a quien lleva el reloj. Live Rewind emite un sonido y muestra una animación cuando se activa, para avisar a los presentes. Siri Recap, en cambio, solo notifica al dueño cuando comienza o termina, según Apple, y la empresa pide al usuario “ser consciente de quienes lo rodean”.

“Hicieron un buen trabajo desde el diseño técnico para proteger al usuario”, dijo Jennifer King, investigadora de privacidad en el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de la Universidad de Stanford, a Bloomberg Law.

Pero esas decisiones no resuelven los derechos de los terceros, advirtió F. Mario Trujillo, abogado de la Electronic Frontier Foundation, una organización de defensa de los derechos digitales.

Apple asegura que el audio ambiental no queda almacenado en los servidores y que los textos resultantes cuentan con cifrado de extremo a extremo. (REUTERS/Carlos Barria)
Apple asegura que el audio ambiental no queda almacenado en los servidores y que los textos resultantes cuentan con cifrado de extremo a extremo. (REUTERS/Carlos Barria)

Calli Schroeder, asesora legal del Electronic Privacy Information Center, afirmó que la función opera sin alerta visual ni sonora, lo que traslada al usuario la tarea de pedir consentimiento. “No veo muchos escenarios en que uno le diga a la otra persona que su reloj resume todo lo que dice”, señaló.

Estados Unidos exige permiso de todos para grabar

Alrededor de una docena de estados de Estados Unidos exige el consentimiento de todas las partes antes de grabar una conversación, según Bloomberg Law.

Cómo responderán los tribunales estatales a un litigio sobre estas funciones es algo que aún habrá que probar, indicó la agencia legal. Apple sostiene que no hay grabación, un punto que puede pesar en esos casos.

Cerca de doce estados de Estados Unidos cuentan con leyes que exigen la autorización de todos los participantes para registrar una conversación. (EFE/ Angel Colmenares)
Cerca de doce estados de Estados Unidos cuentan con leyes que exigen la autorización de todos los participantes para registrar una conversación. (EFE/ Angel Colmenares)

Brian McGinnis, copresidente de privacidad y seguridad de datos en el bufete Barnes & Thornburg, dijo que hay “muchas áreas del derecho vigente” que no están preparadas para dispositivos permanentes, sin aviso y sin fricción. Trujillo agregó que, aunque el usuario no viole una ley de escuchas, “viola la confianza” de quienes conversan con él.

King prevé que empleadores y espacios públicos prohíban estos relojes donde se maneje información sensible.

Apple - Apple Watch Series 12 - Ultra 4 - Apple Watch - tecnología - 13 de septiembre
Expertos de la Universidad de Stanford anticipan posibles prohibiciones del reloj inteligente en entornos laborales que procesen datos sensibles. (Captura Apple)

Schroeder dijo que su organización prepara un modelo de ley que obligaría a estos dispositivos a incluir una alerta para quienes no los usan, aunque reconoció que el marco de privacidad estadounidense dificulta regular el tema.

Meta enfrenta críticas parecidas por sus lentes inteligentes con grabación de video. Los senadores demócratas Ron Wyden y Edward Markey le pidieron datos sobre las evaluaciones de riesgo que hizo sobre la privacidad de las personas filmadas, según Bloomberg Law.

Las funciones de Siri Recap y Live Rewind permanecen en beta para desarrolladores con watchOS 27.3, y Apple no ha informado una fecha para el lanzamiento general.

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