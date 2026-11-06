Khaby Lame: con sus memes y videos logró una comunidad de millones de personas y ahora es gemelo digital

Khaby Lame se convirtió en el tiktoker más seguido del mundo tras perder su empleo en Italia durante la pandemia de 2020. (Scott Garfitt/Invision/AP Archivo)

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Khaby Lame protagonizó una operación valorada en 975 millones de dólares que transformó al tiktoker más seguido del mundo en accionista mayoritario de su propia marca y en el rostro de un gemelo digital impulsado por inteligencia artificial.

El creador de contenido, nacido en Senegal y criado en Italia, acordó la venta de su empresa Step Distinctive Limited a la firma asiática Rich Sparkle Holdings, en un trato que le entregó 75 millones de acciones ordinarias y que habilitó el uso comercial de su rostro, voz y gestos mediante tecnología.

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De una fábrica italiana a la cima de TikTok

En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 dejó a Lame sin empleo como operario de maquinaria en Italia. En lugar de buscar protagonismo con discursos o producciones elaboradas, optó por grabar videos mudos en los que reaccionaba a trucos innecesariamente complicados que circulaban en internet. Su sello se convirtió en una expresión de incredulidad, las cejas levantadas y un gesto con las manos que señalaba la solución obvia frente a la complejidad ajena.

Su gesto de incredulidad ante trucos innecesariamente complicados lo transformó en un fenómeno viral sin barreras de idioma. (Europa Press)

Ese formato, que no dependía de ningún idioma, le permitió conectar con audiencias de distintos países sin barreras culturales. En pocos meses, lo que comenzó como una manera de ocupar el tiempo tras perder su empleo derivó en una comunidad de millones de seguidores. Con el crecimiento de su popularidad, Lame pasó de publicar videos desde su casa a participar en campañas publicitarias, eventos internacionales y colaboraciones con marcas reconocidas.

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La atención masiva que generó no se tradujo de manera automática en ingresos sostenibles. Para profesionalizar su carrera, Lame fundó Step Distinctive Limited, la empresa encargada de administrar su imagen, sus acuerdos comerciales y sus productos.

Esa estructura le permitió diversificar fuentes de ingreso y consolidar una marca con alcance internacional: hoy administra una presencia que supera los 252 millones de seguidores en todas sus plataformas, con ingresos anuales estimados en 9,9 millones de dólares.

Khaby Lame vendió su empresa de imagen en un acuerdo de 975 millones de dólares. (Reuters)

El acuerdo de 975 millones de dólares

La operación decisiva llegó en 2026, cuando Rich Sparkle Holdings adquirió Step Distinctive Limited mediante una transacción valorada en 975 millones de dólares. El trato convirtió a Lame en accionista mayoritario de la nueva estructura y le otorgó 75 millones de acciones ordinarias, además de derechos exclusivos sobre su marca, comercio electrónico y mercancía oficial durante tres años.

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El componente más novedoso del acuerdo fue la autorización para explotar comercialmente su imagen, voz y gestos mudos a través de inteligencia artificial. Esa cláusula abrió la puerta a la creación de un gemelo digital capaz de generar contenido y participar en campañas publicitarias sin la intervención física del creador.

Cómo funciona el gemelo digital

El clon impulsado por IA puede replicar el rostro, la voz y el comportamiento de Lame para producir contenido en cualquier momento, incluso mientras él duerme. Para las marcas, esto representa la posibilidad de ejecutar campañas simultáneas en distintas regiones horarias e idiomas, sin depender de la agenda del influencer ni de una grabación presencial.

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Su gemelo digital puede replicar rostro, voz y gestos para producir contenido publicitario en distintos husos horarios e idiomas. (Reuters)

La iniciativa plantea un cambio en la forma en que los creadores de contenido gestionan sus marcas personales: en lugar de depender exclusivamente de publicaciones realizadas por ellos mismos, sus representaciones digitales pueden mantener presencia constante en distintos canales y mercados.

Su llegada a un videojuego de espionaje

La influencia de Lame también alcanzó a la industria del entretenimiento interactivo. El creador fue incorporado a 007 First Light, el nuevo título de acción y espionaje desarrollado por IO Interactive. En el juego, el joven James Bond se lo encuentra durante una misión en Vietnam, en una escena que reproduce el meme que lo hizo famoso: Bond pregunta por una dirección y Lame, con su gesto característico, señala la respuesta obvia.

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Para esa incorporación, IO Interactive trabajó junto al influencer en el escaneo de su rostro, con el fin de recrear su apariencia y asegurar que el personaje participe en varias situaciones a lo largo de la historia del videojuego.