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Fox cerró la compra de Roku por USD 22.000 millones y quedó con la plataforma de 100 millones de hogares

La operación se concretó meses antes de lo previsto y las acciones de Roku dejaron de cotizar en el Nasdaq

Fox Corporation completó la adquisición de Roku por USD 22.000 millones, un trato anunciado originalmente en junio. (Reuters)
Fox Corporation completó la adquisición de Roku por USD 22.000 millones, un trato anunciado originalmente en junio. (Reuters)
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Fox Corporation completó la compra de Roku por USD 22.000 millones, informó la empresa el 6 de noviembre. La operación le da el control de la plataforma de televisión por internet que usan más de 100 millones de hogares. Las acciones de Roku dejaron de cotizar en el Nasdaq ese mismo día.

Los accionistas de Roku recibirán USD 95,30 en efectivo y 0,9799 acciones de Fox Clase A por cada título que tuvieran antes del cierre. Con ese canje, los accionistas de Fox quedan con cerca del 74% de la empresa y los de Roku con el 26% restante, según el comunicado.

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El acuerdo se cerró antes de lo previsto. Cuando se anunció, en junio, las compañías calculaban terminarlo en la primera mitad de 2027, según TechCrunch. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido a ambas empresas más datos y documentos para su revisión antimonopolio, un paso formal conocido como segundo requerimiento. A principios de noviembre había informes de que el trato estaba cerca de recibir aprobación regulatoria.

Los accionistas de Roku recibieron USD 95,30 en efectivo y 0,9799 acciones de Fox Clase A por cada título que poseían. (Reuters)
Los accionistas de Roku recibieron USD 95,30 en efectivo y 0,9799 acciones de Fox Clase A por cada título que poseían. (Reuters)

Fox gana acceso directo a 100 millones de hogares

Fox, dueña de Fox News, Fox Sports y la plataforma de video gratuito Tubi, sostiene que el negocio acelera su estrategia digital. Según la compañía, Roku le dará alcance, capacidad de segmentar anuncios y de monetizar su programación de deportes, noticias y canales locales.

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Fox calcula que ahorrará unos USD 400 millones al año en costos dentro de los dos primeros años posteriores al cierre. También prevé que la operación aumente el flujo de caja libre por acción desde el segundo año completo, y que el grupo pase a ser el tercer mayor negocio de televisión de Estados Unidos por audiencia.

Fox creó una división nueva, Fox Digital Platforms, que reúne a Roku, Tubi, el servicio de suscripción Fox One y la productora Red Seat Ventures. Paul Cheesbrough será copresidente y director ejecutivo. El fundador de Roku, Anthony Wood, será el otro copresidente y entrará al directorio de Fox.

Con el canje accionario, los accionistas de Fox quedaron con el 74% de la empresa combinada y los de Roku con el 26% restante. (Reuters)
Con el canje accionario, los accionistas de Fox quedaron con el 74% de la empresa combinada y los de Roku con el 26% restante. (Reuters)

Fox promete que Roku seguirá abierto a otros servicios

Roku vende televisores y reproductores que dan acceso a miles de aplicaciones y canales de otras empresas, entre ellas competidoras de Fox. Por eso el comunicado insiste en que la plataforma seguirá siendo un ecosistema abierto para toda la industria del streaming, y que Fox quiere preservar la elección que ofrece a los espectadores.

El director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, dijo que la prioridad de la empresa combinada es “seguir sirviendo a las audiencias y socios” y reforzar la apertura de Roku. Wood afirmó que Fox comparte su compromiso de mantener la plataforma abierta a todos los socios de contenido.

El comunicado no detalla cambios en la publicidad, en los datos de los espectadores ni en la ubicación de las aplicaciones en la pantalla de inicio de Roku. Tampoco precisa cuántos empleados podrían verse afectados por el ahorro de costos previsto, ni cuándo se darán los primeros resultados financieros de la nueva división. El único plazo concreto que fijó es el de los USD 400 millones de ahorro anual, que espera alcanzar dentro de los dos años posteriores al cierre.

Fox creó la división Fox Digital Platforms, que agrupa a Roku, Tubi, Fox One y Red Seat Ventures bajo un mismo paraguas digital. (Reuters)
Fox creó la división Fox Digital Platforms, que agrupa a Roku, Tubi, Fox One y Red Seat Ventures bajo un mismo paraguas digital. (Reuters)

Cómo compartir la pantalla del teléfono con Roku

Para compartir la pantalla de un teléfono en el televisor a través de Roku, primero hay que configurar el dispositivo: desde el menú de inicio se ingresa a Configuración, luego a Sistema y se activa la opción Reflejo de pantalla.

Dentro de ese menú conviene elegir Permitir siempre para una conexión directa, o Indicaciones si se prefiere confirmar cada intento de conexión. Luego, en el teléfono se abre el menú de ajustes rápidos —Smart View en Samsung o Emitir en Xiaomi— y se selecciona el dispositivo Roku de la lista para iniciar la transmisión.

Esta función permite ver películas, fotos o videos guardados en el celular directamente en la pantalla grande, sin cables, y también acceder a a plicaciones de streaming que no están disponibles en la Roku Channel Store de algunos países. Es compatible con todos los dispositivos Roku, tanto los reproductores externos como los televisores con Roku OS integrado, lo que la convierte en una herramienta flexible para ampliar el uso del sistema de streaming en el hogar.

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