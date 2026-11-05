Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

El Gobierno de Belice no renovará el convenio de cooperación médica con Cuba y ofrecerá contratos individuales a 92 profesionales sanitarios. (EFE/ Alex Cruz/ ARCHIVO)

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Los 92 profesionales sanitarios cubanos que trabajan en Belice podrán recibir contratos laborales individuales para continuar en el sistema público de salud, según el plan anunciado por las autoridades del país centroamericano.

La propuesta busca mantener la atención médica que prestan esos trabajadores, aunque Belice no renovará el convenio de cooperación sanitaria que sostiene con Cuba desde 1990. Cada integrante de la brigada podrá decidir si acepta las nuevas condiciones.

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El Ministerio de Salud y Bienestar negociará los acuerdos directos con los profesionales interesados. Según informó Breaking Belize News, citado por CubaNet, la decisión cierra el esquema bilateral vigente durante 36 años sin descartar la continuidad de los trabajadores cubanos en sus actuales funciones.

Los contratos individuales reemplazarían el convenio entre Belice y Cuba

Las autoridades aclararon que el cambio no implica, por ahora, la salida de los profesionales cubanos. El objetivo es que quienes estén interesados puedan mantener su vínculo con el sistema de salud mediante contratos directos.

De los 92 integrantes de la brigada, 45 son médicos. El resto está integrado por personal de enfermería, técnicos y otros trabajadores sanitarios.

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El Ministerio de Salud y Bienestar deberá definir las condiciones de los nuevos acuerdos laborales. Hasta el momento, el Gobierno no informó cuáles serán los salarios, las prestaciones ni los requisitos migratorios previstos.

Tampoco se ha precisado cuántos profesionales cubanos aceptaron continuar bajo la nueva modalidad de contratación.

De los 92 trabajadores cubanos presentes en Belice, 45 ejercen la medicina y el resto cubre áreas técnicas y de enfermería. (EFE/Archivo)

Cada profesional podrá decidir si permanece

El ministro de Salud de Belice, Kevin Bernard, explicó a News 5 Belize que los miembros de la misión podrán determinar de manera individual si desean seguir trabajando en el país.

El funcionario manifestó que espera conservar a todos los integrantes de la brigada. No obstante, reconoció que la permanencia dependerá de que acepten las condiciones que se establezcan en los contratos.

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La continuidad de los servicios tendrá especial incidencia en las zonas donde los profesionales cubanos representan una parte relevante del personal disponible.

En el distrito de Toledo, por ejemplo, ocho de los 16 médicos disponibles eran cubanos, de acuerdo con datos difundidos por medios locales.

Breaking Belize News recogió el anuncio de la Cancillería beliceña sobre el nuevo esquema. El medio señaló que el Ministerio de Salud y Bienestar llevará adelante el proceso con los trabajadores que opten por permanecer.

Otros países modificaron sus convenios sanitarios con Cuba

La decisión beliceña se suma a cambios aplicados por otros gobiernos de América Latina y el Caribe en sus acuerdos de cooperación sanitaria con Cuba.

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En diciembre de 2025, Antigua y Barbuda puso fin a su convenio médico con La Habana. La medida se produjo después de que el primer ministro Gaston Browne defendiera públicamente la presencia de profesionales cubanos en el sistema de salud nacional.

Antigua y Barbuda dio por terminado su acuerdo médico con La Habana y contrató personal de salud procedente de Ghana. (AP Foto/Ariel Ley)

Posteriormente, el Gobierno anunció la contratación de personal sanitario procedente de Ghana para cubrir parte de las necesidades del país.

Jamaica dio por terminado en marzo de 2026 su esquema de cooperación entre gobiernos, después de que las negociaciones para renovarlo no prosperaran.

Las autoridades jamaicanas habían planteado que los profesionales recibieran directamente sus salarios y mantuvieran sus documentos de viaje.

El fin de aquel convenio no significó la desaparición de la presencia médica cubana en Jamaica. El ministro de Salud, Christopher Tufton, informó el 30 de octubre que 200 profesionales cubanos trabajaban en el sistema sanitario local mediante contratos individuales conforme a la legislación del país.

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Según los datos oficiales, 43 de los 278 integrantes de la misión presentes en Jamaica en marzo aceptaron inicialmente permanecer bajo el nuevo modelo. Otros profesionales regresaron después para incorporarse con condiciones similares.

Guatemala y Bahamas también revisaron sus mecanismos de contratación

En Guatemala, las autoridades notificaron en febrero de 2026 que no renovarían el acuerdo de cooperación sanitaria con Cuba y organizaron una salida escalonada de la brigada.

El proceso debía comenzar en abril con la partida de 93 profesionales. Un segundo grupo tenía previsto salir en agosto.

Bahamas anunció en junio de 2025 que eliminaría los contratos establecidos mediante el Gobierno cubano y ofrecería empleo directo a los profesionales de salud de la Isla.

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El ministro de Salud bahameño, Michael Darville, presentó la medida después de conversaciones con Estados Unidos y en medio de cuestionamientos sobre las condiciones laborales de las brigadas.

Las autoridades de Guatemala programaron la salida escalonada de los brigadistas de salud tras no renovar el convenio con Cuba. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Los casos muestran que el fin de los convenios estatales no ha tenido un resultado único. Algunos gobiernos optaron por reemplazar al personal, mientras que otros conservaron parte de los servicios a través de contrataciones individuales.

Estados Unidos cuestiona los programas internacionales de servicios médicos de Cuba

Estos cambios se producen en un contexto de presión de Estados Unidos sobre los programas internacionales de servicios médicos de Cuba.

Washington sostiene que la contratación mediante entidades estatales cubanas puede facilitar prácticas de trabajo forzoso y explotación laboral. Su posición se refiere a la retención de una parte de los ingresos generados por los profesionales y a restricciones durante las misiones.

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En febrero de 2025, el Departamento de Estado amplió las restricciones de visado contra funcionarios cubanos y extranjeros vinculados con programas de exportación de trabajadores que considera potencialmente explotadores.

Las denuncias sobre las condiciones laborales también fueron formuladas por antiguos participantes y organizaciones de derechos humanos. Esos señalamientos incluyen restricciones de movimiento, retención de documentos, vigilancia y limitaciones para disponer libremente de los ingresos.

En abril de 2025, CubaNet publicó una investigación basada en los testimonios de cinco trabajadoras cubanas de la salud. El informe documentó denuncias de control laboral y económico en distintas misiones del Caribe.