Agility debutó en la bolsa como la primera empresa de robots humanoides que cotiza en Estados Unidos

Agility Robotics comenzó a cotizar en la bolsa Nasdaq tras concretar una fusión con la firma Churchill Capital Corp XI. (Agility Robotics/YouTube)

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Agility Robotics, fabricante de robots humanoides, comenzó a cotizar el 5 de noviembre en la bolsa Nasdaq con el símbolo AGLT. Es la primera empresa dedicada solo a este tipo de robots que sale a bolsa en Estados Unidos, según su comunicado. Lo hizo mediante una fusión con una sociedad de adquisición.

La operación, completada el 4 de noviembre, reunió unos USD 465 millones brutos entre la fusión y financiamientos asociados, según Agility. Incluye una inversión privada liderada por Foxconn y USD 100 millones recibidos antes del cierre. La sociedad con la que se fusionó, Churchill Capital Corp XI, es una empresa que cotiza sin operar un negocio y que busca comprar otra (conocida como SPAC).

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Esa fusión se anunció el 24 de junio. Reuters informó entonces que el acuerdo valoraba a la compañía en USD 2.500 millones. El diario The Oregonian calculó que tendrá ese valor de mercado al debutar.

Los accionistas actuales de Agility y el patrocinador de Churchill no podrán vender sus acciones durante 180 días, con posible liberación anticipada si sube el precio.

El robot Digit 5 acumula más de 300 millones de dólares en pedidos sujetos al cumplimiento de metas de producción. (Agility Robotics/YouTube)

Cómo han sido los movimientos de Agility

Las cuentas muestran un negocio en etapa temprana. En 2025, Agility registró ingresos de USD 1,8 millones y una pérdida operativa de unos USD 140 millones, según el análisis de Ars Technica sobre el registro presentado ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos.

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En el primer semestre de 2026, los ingresos fueron de USD 174.000, en su mayoría de partes relacionadas, y las pérdidas llegaron a USD 362 millones, según TechCrunch. Esa publicación no detalla de qué se compone la pérdida.

La CEO, Peggy Johnson, dijo a TechCrunch que el capital recaudado cubre las necesidades actuales, pero no quiso proyectar que alcance para que la empresa se sostenga sola.

Cuál es el principal atractivo que ofrece hoy la empresa

El principal argumento comercial es Digit 5, la nueva versión del robot, presentada en septiembre. Agility dice haber asegurado más de USD 300 millones en pedidos plurianuales, sujetos a hitos contractuales, características y especificaciones. Johnson explicó que el robot debe cumplir metas no reveladas de producción, disponibilidad y precisión al colocar objetos.

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El modelo comercial de Agility contempla la venta de robots por 200.000 dólares y planes de alquiler con cuotas mensuales de mantenimiento. (Agility Robotics/YouTube)

Ars Technica señaló que esa cifra no equivale a ingresos garantizados. Según el registro, el cálculo de ingresos por suscripción se basó en el pedido de un cliente no identificado: 1.000 robots durante tres años.

El modelo de alquiler cobra unos USD 25.000 por robot por la entrega y una cuota mensual de USD 8.500 por software y mantenimiento. También se puede comprar por USD 200.000 más USD 20.000 de despliegue, con una suscripción anual de USD 36.000.

El robot Digit trabaja hoy con clientes como GXO, Schaeffler y Toyota Motor Manufacturing Canada. TechCrunch cuenta que mueve cajas de carga y que superó las 100.000 en una instalación logística de GXO. Cada prueba de concepto en las instalaciones del cliente cuesta USD 500.000, según el mismo medio.

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Agility prevé que los primeros clientes reciban Digit 5 en el primer semestre de 2027 y que esté disponible de forma general a fines de ese año. Johnson dijo que el prototipo se mostrará en la feria CES 2027.

Las acciones de empresas tecnológicas retrocedieron en Wall Street ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué cayeron las acciones tecnológicas en Wall Street

Las acciones de las grandes tecnológicas sufrieron una corrección fuerte luego de que los resultados trimestrales reavivaran dudas sobre si la inversión en inteligencia artificial generará ganancias al ritmo que espera el mercado.

Amazon informó una expansión menor a la esperada en comercio electrónico y confirmó mayores desembolsos en infraestructura de IA; sus acciones cayeron cerca de 3%. Intel se desplomó casi 30% tras previsiones débiles para el cuarto trimestre, atribuidas a restricciones de oferta y escasez de memoria. El golpe se extendió al índice de Filadelfia de semiconductores.

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El debate ya no es solo sobre la IA, sino sobre su financiamiento: el aumento del endeudamiento de las tecnológicas preocupa a los inversores por sus costos financieros y el riesgo sobre sus valoraciones bursátiles.