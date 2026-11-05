Honduras

Primera dama de Honduras participa en encuentro con la reina Letizia

Lissette del Cid de Asfura formó parte de una reunión encabezada por la reina Letizia de España, donde representantes de varios países abordaron la trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes

La primera dama de Honduras participa en la jornada convocada por la monarca española durante la cumbre.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo presentó un análisis sobre la situación de la trata en América Latina.
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La trata de personas con fines de explotación sexual y los desafíos para proteger a las poblaciones más vulnerables ocuparon parte de la agenda de un encuentro iberoamericano encabezado por la reina Letizia de España, en el que participó este jueves la primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura.

La reunión se desarrolló como parte de las actividades paralelas a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, un espacio que congrega a representantes de los países de la región para abordar asuntos de interés común, entre ellos la cooperación internacional, los derechos humanos y los desafíos sociales.

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Uno de los principales asuntos discutidos fue la trata de personas con fines de explotación sexual, una modalidad de violencia que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes y que requiere acciones coordinadas entre los gobiernos, las instituciones de justicia y las organizaciones especializadas.

La participación de la representante hondureña se produjo en un espacio de intercambio en el que también estuvieron presentes primeras damas, representantes y acompañantes de las delegaciones participantes.

La agenda permitió abordar la problemática desde distintas perspectivas, incluidas la persecución penal de los responsables, la atención a las víctimas y el trabajo de las organizaciones que brindan acompañamiento a sobrevivientes de este delito.

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Mesa redonda sobre trata de personas

Durante la reunión se desarrolló una mesa redonda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, en la que participaron especialistas y representantes de organizaciones que trabajan en la prevención del delito y la atención de las personas afectadas.

La reina Letizia encabeza un encuentro iberoamericano sobre trata sexual y protección de poblaciones vulnerables. REUTERS/Joseph Amaya
La reina Letizia encabeza un encuentro iberoamericano sobre trata sexual y protección de poblaciones vulnerables. REUTERS/Joseph Amaya

Entre las expositoras estuvieron Teresa Martínez, fiscal especializada de Paraguay; Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), de España, y Janet Rodríguez, directora de la Fundación Munasim Kullakita, de Bolivia.

La participación de estas representantes incorporó experiencias relacionadas con la persecución de las redes de explotación, la protección de las víctimas y el acompañamiento a mujeres que han atravesado situaciones de trata.

El tema adquiere relevancia por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas de las personas afectadas, particularmente mujeres menores de edad y adolescentes, quienes pueden ser captadas mediante engaños, amenazas, violencia o mecanismos de coerción.

La atención de este fenómeno requiere la intervención de distintos sectores, dado que involucra tanto a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos como a organismos de protección social y organizaciones especializadas en la recuperación de las sobrevivientes.

Situación regional

Otro componente de la jornada fue la presentación de información y análisis por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidad responsable de gestionar la cooperación española en materia de desarrollo sostenible, igualdad de género y derechos humanos, con proyectos activos en América Latina.

En la región, su trabajo incluye el apoyo a iniciativas orientadas a combatir la trata de personas y mejorar la atención de quienes han sobrevivido a situaciones de explotación.

La incorporación de esos datos al encuentro permitió abordar la problemática desde una perspectiva regional y subrayar la importancia de la cooperación entre países para enfrentar un delito que puede involucrar redes y operaciones que trascienden las fronteras nacionales.

La trata de personas plantea desafíos para las autoridades por las dificultades en la identificación de las víctimas, la actuación de estructuras criminales y la necesidad de garantizar que quienes logran salir de estas situaciones reciban protección y asistencia.

La persecución penal de los responsables y la asistencia a las sobrevivientes formaron parte de la agenda sobre derechos humanos. EFE/Gustavo Amador
La persecución penal de los responsables y la asistencia a las sobrevivientes formaron parte de la agenda sobre derechos humanos. EFE/Gustavo Amador

Las presentaciones artísticas estuvieron orientadas a promover el respeto a la diversidad y la participación social mediante expresiones que destacaron la importancia de generar espacios accesibles e incluyentes.

Este componente puso atención en las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para participar plenamente en la sociedad.

Además la agenda abordó asuntos sociales que forman parte de los desafíos compartidos por los países iberoamericanos, en particular los relacionados con la protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a la explotación, y la eliminación de barreras que limitan la participación de las personas con discapacidad.

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