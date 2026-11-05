Tecno

Amazon dejó a Grubhub y eligió a Uber Eats para que los miembros de Prime pidan comida sin costo de envío

Los suscriptores no necesitan crear una cuenta de Uber, pero seguirán pagando las tarifas de servicio

Amazon terminó su contrato con Grubhub y eligió a Uber Eats para que entregar comida para sus suscriptores de Prime. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Amazon terminó su contrato con Grubhub y eligió a Uber Eats para que entregar comida para sus suscriptores de Prime. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Guardar

Amazon designó a Uber Eats como su socio oficial de entrega de comida para los suscriptores de Prime en Estados Unidos y puso fin a su acuerdo con Grubhub. Desde el 5 de noviembre, los miembros pueden pedir a restaurantes desde la web o la app de Amazon, sin costo de envío en pedidos de USD 25 o más.

El pedido se hace con la cuenta y los medios de pago habituales de Amazon, sin descargar la app de Uber Eats ni registrarse en ella. Según Amazon, Uber Eats aporta el catálogo, que incluye cadenas como Chipotle y Sweetgreen, y la empresa de comercio electrónico gestiona las notificaciones. Uber envía el comprobante final.

PUBLICIDAD

El beneficio llega a casi 10.000 ciudades y pueblos del país, según Amazon. También lo reciben los miembros de los planes a mitad de precio Prime para Jóvenes Adultos y Prime Access.

Los suscriptores de Prime de Amazon, podrán pedir comida sin tener que descargar Uber Eats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los suscriptores de Prime de Amazon, podrán pedir comida sin tener que descargar Uber Eats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon sostiene que un suscriptor puede ahorrar más de USD 175 al año entre la exención del envío y las ofertas exclusivas. GeekWire, que consultó a la empresa, recordó que Prime cuesta USD 139 anuales. Amazon confirmó a ese medio que las tarifas de servicio se siguen cobrando.

El acuerdo con Grubhub terminó el mismo día

Un vocero de Amazon dijo a TechCrunch que el contrato con Grubhub terminó el jueves y que la empresa evalúa de forma continua las ofertas de terceros. Un vocero de Grubhub confirmó el fin del acuerdo. Desde entonces, los miembros de Prime no pueden hacer pedidos a esa plataforma desde Amazon.

PUBLICIDAD

Quienes ya habían activado Grubhub+, la suscripción que la plataforma regalaba con Prime, la conservarán hasta el 31 de diciembre de 2027. Amazon había empezado a ofrecer ese beneficio en 2022 y lo convirtió en permanente dos años después, según TechCrunch.

Amazon decidió elegir a Uber Eats como su nuevo socio para pedir comida desde Prime. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Amazon decidió elegir a Uber Eats como su nuevo socio para pedir comida desde Prime. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Los suscriptores de Uber One, el plan de pago de Uber que ya incluye envío sin costo, mantienen sus ventajas. Amazon aclaró a GeekWire que las dos membresías funcionan por separado y que el beneficio de Prime se aplica solo a los pedidos hechos desde Amazon.

Una relación que ya incluía nube, robotaxis y Alexa+

Las dos empresas ya tenían acuerdos en computación en la nube, en los robotaxis de Zoox y en la integración de Uber Eats con Alexa+, el asistente con IA de Amazon, según TechCrunch. Amazon, que cerró hace años su propio servicio de comida a domicilio, vuelve así a ese mercado a través de un socio.

Para Uber, el acuerdo da acceso a decenas de millones de compradores de Amazon sin gastar en publicidad para atraerlos, según The Verge. Ese medio añade que el pacto llega cuando Uber enfrenta un panorama distinto, con la fusión de sus rivales DoorDash e Instacart.

Amazon y Uber cuenta con varios acuerdos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Amazon y Uber cuenta con varios acuerdos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

The Verge también cuestionó el alcance del beneficio: el mínimo de USD 25 obliga a quien come solo a pedir de más para ahorrar los tres o cuatro dólares del envío. Las tarifas de servicio, los cargos locales, las propinas y los recargos de los menús seguirían pesando más en la cuenta.

Para estrenar el servicio, Amazon y Uber ofrecen USD 20 de descuento en cada uno de los dos primeros pedidos de USD 25 o más, durante los primeros 14 días. Los titulares de la tarjeta Prime Visa recibirán un 5% de reintegro en los pedidos de Uber Eats hasta el 5 de diciembre de 2026.

Temas Relacionados

AmazonUberDeliveryEstados UnidosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo GTA 6 hace que Xbox cree una consola en forma de cocodrilo: se llama Xbox Series X-BITE y se va a sortear

La pieza supera 1,50 metros de largo e integra un mando con marcas de mordedura

Nuevo GTA 6 hace que Xbox cree una consola en forma de cocodrilo: se llama Xbox Series X-BITE y se va a sortear

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este jueves

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este jueves

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Cómo instalar la APK de XUPER TV en Android: una búsqueda que expone contraseñas y cuentas bancarias

La descarga desde páginas piratas puede abrir la puerta a malware que acceden a documentos, envían publicidad engañosa o incorporan aplicaciones adicionales en el celular

Cómo instalar la APK de XUPER TV en Android: una búsqueda que expone contraseñas y cuentas bancarias

Canva anuncia el despido del 22 % de su plantilla por el avance de la IA: la medida afectará a 1.271 empleados

Melanie Perkins, directora ejecutiva de la plataforma de diseño, considera que la automatización y las nuevas herramientas generativas obligan a transformar el modelo de trabajo de la empresa

Canva anuncia el despido del 22 % de su plantilla por el avance de la IA: la medida afectará a 1.271 empleados

DEPORTES

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

TELESHOW

Julieta Prandi contó el motivo de su separación de Emanuel Ortega: “Algo no me gustó”

Julieta Prandi contó el motivo de su separación de Emanuel Ortega: “Algo no me gustó”

Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

Ronnie Wood contó detalles de su relación con Diego Maradona: “Éramos amigos”

El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: expresidente del TSJ tenía una orden de captura por narcotráfico y organización criminal

Bolivia: expresidente del TSJ tenía una orden de captura por narcotráfico y organización criminal

Crisis política en Paraguay EN VIVO | El Congreso debate el juicio político a Peña y el Partido Colorado le pidió la renuncia

Comprar un saco de carbón en Cuba puede costar hasta el 155% del salario mínimo, según Food Monitor Program

Honduras:reportan 2,500 condonaciones de deuda energética

Gobierno salvadoreño propone mantener el gratuidad de registro de las sociedades simplificadas hasta 2027