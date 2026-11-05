Amazon dejó a Grubhub y eligió a Uber Eats para que los miembros de Prime pidan comida sin costo de envío

Amazon terminó su contrato con Grubhub y eligió a Uber Eats para que entregar comida para sus suscriptores de Prime. REUTERS/Phil Noble/File Photo

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Amazon designó a Uber Eats como su socio oficial de entrega de comida para los suscriptores de Prime en Estados Unidos y puso fin a su acuerdo con Grubhub. Desde el 5 de noviembre, los miembros pueden pedir a restaurantes desde la web o la app de Amazon, sin costo de envío en pedidos de USD 25 o más.

El pedido se hace con la cuenta y los medios de pago habituales de Amazon, sin descargar la app de Uber Eats ni registrarse en ella. Según Amazon, Uber Eats aporta el catálogo, que incluye cadenas como Chipotle y Sweetgreen, y la empresa de comercio electrónico gestiona las notificaciones. Uber envía el comprobante final.

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El beneficio llega a casi 10.000 ciudades y pueblos del país, según Amazon. También lo reciben los miembros de los planes a mitad de precio Prime para Jóvenes Adultos y Prime Access.

Los suscriptores de Prime de Amazon, podrán pedir comida sin tener que descargar Uber Eats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon sostiene que un suscriptor puede ahorrar más de USD 175 al año entre la exención del envío y las ofertas exclusivas. GeekWire, que consultó a la empresa, recordó que Prime cuesta USD 139 anuales. Amazon confirmó a ese medio que las tarifas de servicio se siguen cobrando.

El acuerdo con Grubhub terminó el mismo día

Un vocero de Amazon dijo a TechCrunch que el contrato con Grubhub terminó el jueves y que la empresa evalúa de forma continua las ofertas de terceros. Un vocero de Grubhub confirmó el fin del acuerdo. Desde entonces, los miembros de Prime no pueden hacer pedidos a esa plataforma desde Amazon.

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Quienes ya habían activado Grubhub+, la suscripción que la plataforma regalaba con Prime, la conservarán hasta el 31 de diciembre de 2027. Amazon había empezado a ofrecer ese beneficio en 2022 y lo convirtió en permanente dos años después, según TechCrunch.

Amazon decidió elegir a Uber Eats como su nuevo socio para pedir comida desde Prime. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Los suscriptores de Uber One, el plan de pago de Uber que ya incluye envío sin costo, mantienen sus ventajas. Amazon aclaró a GeekWire que las dos membresías funcionan por separado y que el beneficio de Prime se aplica solo a los pedidos hechos desde Amazon.

Una relación que ya incluía nube, robotaxis y Alexa+

Las dos empresas ya tenían acuerdos en computación en la nube, en los robotaxis de Zoox y en la integración de Uber Eats con Alexa+, el asistente con IA de Amazon, según TechCrunch. Amazon, que cerró hace años su propio servicio de comida a domicilio, vuelve así a ese mercado a través de un socio.

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Para Uber, el acuerdo da acceso a decenas de millones de compradores de Amazon sin gastar en publicidad para atraerlos, según The Verge. Ese medio añade que el pacto llega cuando Uber enfrenta un panorama distinto, con la fusión de sus rivales DoorDash e Instacart.

Amazon y Uber cuenta con varios acuerdos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

The Verge también cuestionó el alcance del beneficio: el mínimo de USD 25 obliga a quien come solo a pedir de más para ahorrar los tres o cuatro dólares del envío. Las tarifas de servicio, los cargos locales, las propinas y los recargos de los menús seguirían pesando más en la cuenta.

Para estrenar el servicio, Amazon y Uber ofrecen USD 20 de descuento en cada uno de los dos primeros pedidos de USD 25 o más, durante los primeros 14 días. Los titulares de la tarjeta Prime Visa recibirán un 5% de reintegro en los pedidos de Uber Eats hasta el 5 de diciembre de 2026.

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