Vicepresidente afirma en la Cumbre Iberoamericana que las tropas salvadoreñas en Haití “no son una fuerza de ocupación”

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, acudió a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en el Teatro Real de Madrid, donde defendió la legalidad del despliegue militar en el Caribe. EFE/ Daniel González

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este día 5 de noviembre, durante la Cumbre Iberoamericana que las tropas de su país desplegadas en Haití no constituyen una fuerza de ocupación, al sostener que la misión cuenta con el respaldo legal de un acuerdo bilateral firmado con las autoridades de la nación caribeña.

En su intervención ante el foro multilateral celebrado en Madrid, el representante gubernamental afirmó que el contingente militar busca recuperar con vida a cuatro connacionales que permanecen secuestrados por bandas criminales y colaborar con las instituciones haitianas en la pacificación del territorio.

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Ulloa, quien viajó a España para representar al presidente Nayib Bukele en la trigésima edición del encuentro internacional, expuso los argumentos de su administración en el Teatro Real ante el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Frente a las delegaciones de 22 países congregadas bajo el lema de cooperación y fortalecimiento institucional, el vicemandatario aclaró que los uniformados cautivos son asistentes técnicos asignados a labores logísticas de la ONU y no elementos destinados al combate directo.

“No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral de El Salvador de intervenir en Haití, es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar nuestra en esta nación caribeña”, sostuvo Ulloa ante el plenario.

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, (i) a su llegada a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.- EFE/Daniel González

Asimismo, el funcionario afirmó que los países del continente tienen una deuda moral histórica con el pueblo haitiano y recalcó: “Este es el momento de una solidaridad latinoamericana con la nación haitiana y en El Salvador estamos dispuestos a seguirla”.

La intervención de Ulloa respondió también a los cuestionamientos de diversas organizaciones civiles internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, que manifestaron preocupación ante una eventual intensificación armada derivada de la llegada de contingentes extranjeros.

En respuesta a estas advertencias, el vicemandatario salvadoreño aseguró que las operaciones conjuntas ya muestran resultados concretos en las zonas de conflicto y que la prioridad de las tropas radica en resguardar la vida de los técnicos raptados y de la población civil afectada por la violencia armada.

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Tropas salvadoreñas hallan el vehículo calcinado de los técnicos e intensifican las operaciones militares en Croix-des-Bouquets

La crisis se originó tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre de 2026 contra una patrulla de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), estructura que cuenta con el respaldo de la ONU. El ataque armado se produjo en el sector de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron los cuatro especialistas salvadoreños.

En las últimas horas, efectivos de la Policía Nacional de Haití (PNH) junto con tropas salvadoreñas localizaron en esa misma zona el blindado en el que se trasladaban los compatriotas.

El automóvil fue encontrado completamente calcinado y con daños estructurales irreparables, sin que la inspección del terreno permitiera dar con el paradero de los tripulantes. Ante esta situación, las tropas instalaron su base central en la comuna de Tabarre, cerca de la sede diplomática de Estados Unidos, con el objetivo de planificar y dirigir los patrullajes.

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El vehículo atacado presentó quemaduras en toda la carrocería, el techo carbonizado y la destrucción total de las ventanillas. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)

El contingente militar de El Salvador, que supera los 2,500 soldados equipados con vehículos blindados y aeronaves, representa la fuerza armada internacional más numerosa en territorio haitiano. Las operaciones tácticas se concentran en la llanura de Cul-de-Sac contra las bandas criminales Chen Mechan y 400 Mawozo, grupo liderado por el cabecilla criminal Lanmò San Jou, a quienes las autoridades señalan como los principales autores del secuestro.

El presidente Nayib Bukele confirmó que su gobierno asume el 90% de los costos financieros de la operación y advirtió que las tropas permanecerán en el país hasta lograr la liberación de los secuestrados: “Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos”, declaró el mandatario al advertir que los rescatarán por las buenas o por las malas.

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