El Salvador

Vicepresidente afirma en la Cumbre Iberoamericana que las tropas salvadoreñas en Haití “no son una fuerza de ocupación”

El vicepresidente Félix Ulloa aseguró en Madrid que el operativo militar responde a un pacto formal con Puerto Príncipe para liberar a los especialistas cautivos y combatir a las bandas delictivas

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, acudió a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en el Teatro Real de Madrid, donde defendió la legalidad del despliegue militar en el Caribe. EFE/ Daniel González
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, acudió a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en el Teatro Real de Madrid, donde defendió la legalidad del despliegue militar en el Caribe. EFE/ Daniel González
Guardar

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este día 5 de noviembre, durante la Cumbre Iberoamericana que las tropas de su país desplegadas en Haití no constituyen una fuerza de ocupación, al sostener que la misión cuenta con el respaldo legal de un acuerdo bilateral firmado con las autoridades de la nación caribeña.

En su intervención ante el foro multilateral celebrado en Madrid, el representante gubernamental afirmó que el contingente militar busca recuperar con vida a cuatro connacionales que permanecen secuestrados por bandas criminales y colaborar con las instituciones haitianas en la pacificación del territorio.

PUBLICIDAD

Ulloa, quien viajó a España para representar al presidente Nayib Bukele en la trigésima edición del encuentro internacional, expuso los argumentos de su administración en el Teatro Real ante el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Frente a las delegaciones de 22 países congregadas bajo el lema de cooperación y fortalecimiento institucional, el vicemandatario aclaró que los uniformados cautivos son asistentes técnicos asignados a labores logísticas de la ONU y no elementos destinados al combate directo.

“No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral de El Salvador de intervenir en Haití, es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar nuestra en esta nación caribeña”, sostuvo Ulloa ante el plenario.

PUBLICIDAD

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, (i) a su llegada a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.- EFE/Daniel González
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, (i) a su llegada a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.- EFE/Daniel González

Asimismo, el funcionario afirmó que los países del continente tienen una deuda moral histórica con el pueblo haitiano y recalcó: “Este es el momento de una solidaridad latinoamericana con la nación haitiana y en El Salvador estamos dispuestos a seguirla”.

La intervención de Ulloa respondió también a los cuestionamientos de diversas organizaciones civiles internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, que manifestaron preocupación ante una eventual intensificación armada derivada de la llegada de contingentes extranjeros.

En respuesta a estas advertencias, el vicemandatario salvadoreño aseguró que las operaciones conjuntas ya muestran resultados concretos en las zonas de conflicto y que la prioridad de las tropas radica en resguardar la vida de los técnicos raptados y de la población civil afectada por la violencia armada.

Tropas salvadoreñas hallan el vehículo calcinado de los técnicos e intensifican las operaciones militares en Croix-des-Bouquets

La crisis se originó tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre de 2026 contra una patrulla de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), estructura que cuenta con el respaldo de la ONU. El ataque armado se produjo en el sector de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron los cuatro especialistas salvadoreños.

En las últimas horas, efectivos de la Policía Nacional de Haití (PNH) junto con tropas salvadoreñas localizaron en esa misma zona el blindado en el que se trasladaban los compatriotas.

El automóvil fue encontrado completamente calcinado y con daños estructurales irreparables, sin que la inspección del terreno permitiera dar con el paradero de los tripulantes. Ante esta situación, las tropas instalaron su base central en la comuna de Tabarre, cerca de la sede diplomática de Estados Unidos, con el objetivo de planificar y dirigir los patrullajes.

El vehículo atacado presentó quemaduras en toda la carrocería, el techo carbonizado y la destrucción total de las ventanillas. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)
El vehículo atacado presentó quemaduras en toda la carrocería, el techo carbonizado y la destrucción total de las ventanillas. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)

El contingente militar de El Salvador, que supera los 2,500 soldados equipados con vehículos blindados y aeronaves, representa la fuerza armada internacional más numerosa en territorio haitiano. Las operaciones tácticas se concentran en la llanura de Cul-de-Sac contra las bandas criminales Chen Mechan y 400 Mawozo, grupo liderado por el cabecilla criminal Lanmò San Jou, a quienes las autoridades señalan como los principales autores del secuestro.

El presidente Nayib Bukele confirmó que su gobierno asume el 90% de los costos financieros de la operación y advirtió que las tropas permanecerán en el país hasta lograr la liberación de los secuestrados: “Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos”, declaró el mandatario al advertir que los rescatarán por las buenas o por las malas.

Temas Relacionados

El SalvadorCumbre IberoamericanaHaitíFélix UlloaPandillas en HaitíFuerzas armadas de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía recuperó el vehículo de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití

El operativo permitió localizar el vehículo, aunque las autoridades aún no encontraron rastros de los militares de El Salvador

Policía recuperó el vehículo de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití

La restricción migratoria amenaza las remesas que sostienen hasta el 27% del PIB en Centroamérica según informe

Un estudio de la Fundación Friedrich Naumann advierte que el menor relevo de trabajadores en Estados Unidos reduciría con rezago las transferencias familiares, de las que dependen millones de hogares centroamericanos

La restricción migratoria amenaza las remesas que sostienen hasta el 27% del PIB en Centroamérica según informe

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Las cancilleres de ambas naciones se reunieron en Madrid, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, para abordar el combate a grupos armados y la protección de menores

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado impuso la mayor pena del proceso al palabrero de la cancha El Edén, por desaparición de personas y delitos relacionados con armas de fuego

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La medida afecta a J. C. A., de 55 años, mientras la Fiscalía investiga lesiones, amenazas, tocamientos sexuales y expresiones de violencia denunciadas por la mujer tras hechos ocurridos el 18 de octubre de 2026

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

TECNO

Un nuevo sistema del MIT permite que los robots detecten y corrijan errores en su propia memoria

Un nuevo sistema del MIT permite que los robots detecten y corrijan errores en su propia memoria

Amazon dejó a Grubhub y eligió a Uber Eats para que los miembros de Prime pidan comida sin costo de envío

Nuevo GTA 6 hace que Xbox cree una consola en forma de cocodrilo: se llama Xbox Series X-BITE y se va a sortear

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este jueves

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

“Me decía: no lo hagas Y yo respondía: pero ya firmé”: Oprah Winfrey reveló la decisión que la dejaba sin aire por las noches

Psalm West, hijo de Kim Kardashian, debuta como actor en ‘Angry Birds 3’: este es el personaje que interpretará

Dean Norris, actor de ‘Breaking Bad’, se divorcia en secreto mientras enfrenta una crisis financiera

Exnovia de Hugh Hefner confirma que fue obligada a tener intimidad con su hermana gemela: “Fue horrible”

MUNDO

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Estudiantes bloquearon accesos a varias escuelas en Francia y hubo disturbios en el inicio de una nueva jornada de protestas

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras