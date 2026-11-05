El número dos del BCRA defendió la velocidad diferente a la que crecen los sectores exportadores: “Tienen un derrame fuertísimo”

Vladimir Werning afirmó que la caída de la mora bancaria y el costo de fondeo negativo crean condiciones para un nuevo ciclo de crédito en Argentina. (Adrián Escandar)

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El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, defendió el crecimiento de los sectores exportadores y sostuvo que la expansión de la energía, la minería y el agro puede trasladarse a otras actividades a través de la demanda de servicios, infraestructura y tecnología. “La rentabilidad que tenemos del sector energético, del sector minero, del sector agrícola, todos estos sectores exportadores que lideran el crecimiento, tienen un efecto derrame fortísimo”, afirmó durante una conferencia del Foro ABECEB.

Para el funcionario, el punto de partida de ese proceso es una mejora de la posición externa del país. “Argentina lo que nunca tuvo es estabilidad externa”, señaló, y planteó que el ingreso de divisas generado por las exportaciones complementa la estrategia de reconstrucción de reservas del Banco Central. En ese marco, dijo que el país puede entrar en un ciclo de crecimiento estructural y productividad con un “camino despejado de crisis cambiarias”.

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La exposición de Werning tuvo lugar en el panel sobre capital, deuda y poder del encuentro organizado por ABECEB. La moderó Anna Cohen, presidenta y CEO de Grupo Cohen, y también participó Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo. El número dos del BCRA vinculó la evolución de las exportaciones con la recuperación del ahorro, el financiamiento de las empresas y la posibilidad de un nuevo ciclo de crédito.

Werning dijo que las exportaciones pueden reforzar las reservas y la estabilidad externa

Werning afirmó que la economía argentina cuenta con nuevas fuentes de generación de dólares que acompañan el ordenamiento macroeconómico. Mencionó al agro y a la energía, y agregó que la minería y la tecnología tendrán una contribución creciente. “Todas estas exportaciones, y la industria también está exportando, está creciendo a niveles récord las exportaciones”, expresó.

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Según el funcionario, esos flujos de divisas se suman a las medidas destinadas a reducir los pasivos del Banco Central y recomponer sus activos líquidos. “El sector exportador ofrece un flujo de divisas que complementa el esfuerzo que estamos haciendo para recuperar el patrimonio del Banco Central”, planteó. Agregó que el proceso de acumulación de reservas “lleva tiempo”, aunque consideró que avanza con rapidez por el aporte de la actividad agropecuaria y energética.

En su diagnóstico, el resultado debería ser una menor dependencia del tipo de cambio como mecanismo de corrección de los desequilibrios. “Sin desequilibrios macro, el tipo de cambio no es una variable de ajuste recurrente cada dos años”, dijo. También sostuvo que, con esa estabilidad, quienes deseen dolarizar sus ahorros o viajar al exterior deben poder hacerlo sin restricciones vinculadas a objetivos de política económica.

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El vicepresidente del BCRA remarcó que el efecto de los sectores exportadores no quedaría limitado a la producción primaria o extractiva. “Los commodities necesitan logística, necesitan servicios, tecnología, necesitan infraestructura”, enumeró. Por eso, señaló que existe espacio para que participen empresas de otras ramas de actividad y que se desarrollen encadenamientos similares a los que, según mencionó, se observan en Chile, Australia y Canadá.

El financiamiento canalizado a través del mercado de capitales alcanzará un récord de 35.000 millones de dólares en el transcurso del año. (Adrián Escandar)

“Se arma un sector de servicios, eslabonamientos, alrededor de eso, que es muy fuerte”, sostuvo. Werning cuestionó la idea de que los recursos naturales ocupen un lugar secundario frente a la manufactura y planteó que esos complejos requieren proveedores, obras e inversión en capacidades técnicas.

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El funcionario destacó la inversión de empresarios locales

Werning sostuvo que una parte relevante de las inversiones que se observan en los sectores vinculados a la exportación proviene de empresarios argentinos. “En gran mayoría, son inversiones de empresarios locales”, afirmó. Para el funcionario, esa participación constituye una señal que tradicionalmente era observada por los inversores del exterior.

“Siempre los inversores de afuera preguntaban: ‘¿Los argentinos están ahorrando en Argentina? ¿Los empresarios argentinos están invirtiendo en Argentina?’”, relató. Luego respondió: “Hoy le podemos decir que sí”. Vinculó esa conducta con la expectativa de un escenario de mayor previsibilidad y aseguró que “gran parte de esa tranquilidad que tenemos para invertir, que ofrece el sector exportador, no la tuvimos nunca”.

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En ese sentido, contrastó la situación actual con los antecedentes de inestabilidad financiera y cambiaria. Werning recordó reestructuraciones de deuda, congelamientos y reperfilamientos, y dijo que esos episodios afectaron de forma persistente a los ahorristas. “La expectativa del sector privado siempre es cuándo viene una crisis cambiaria”, resumió.

Afirmó que la administración de Javier Milei revirtió parte de esos desequilibrios y atribuyó el proceso a la consolidación fiscal y a las reformas impulsadas por el Gobierno. La estabilidad externa, dijo, es “la condición primordial” para un país en el que el ahorro privado se fugó de manera estructural durante décadas.

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Werning afirmó que la baja de la mora habilita una expansión del crédito

Este jueves se celebra el Foro Radar ABECEB en el Faena Art Center (Adrián Escandar)

Después de desarrollar su visión sobre los sectores exportadores, Werning se refirió al financiamiento interno. Aseguró que la moderación del crédito bancario durante el año respondió a un período de condiciones monetarias más estrictas tras un “shock de confianza preelectoral”, pero consideró que esa etapa ya concluyó.

“Los bancos, la mora ya está cayendo, las tasas de interés son estables”, afirmó. Según explicó, las tasas de fondeo sobre las que puede actuar la política monetaria se ubican en terreno negativo en términos reales. “No hay ningún impedimento para un nuevo ciclo de crédito”, sostuvo.

El funcionario indicó además que el financiamiento canalizado por el mercado de capitales alcanzará este año USD 35.000 millones, un volumen que definió como récord aun antes del cierre del período. A partir de ese dato, convocó a las pequeñas y medianas empresas a comparar alternativas de financiamiento. “Uno de los desafíos importantes es que las pymes hagan competir a los bancos, que vayan a hablar con las ALyCS”, dijo.

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Werning planteó que el mercado de capitales debe dejar atrás un modelo basado en arbitrajes cambiarios, impositivos o regulatorios. “El valor agregado es llegar a los ahorristas, tomar esos fondos, ofrecer productos y canalizarlo hacia inversiones”, afirmó. También señaló que el BCRA trabaja junto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) en cambios destinados a ampliar las opciones de crédito y reducir el costo financiero para las empresas y las familias.

Para cerrar, insistió en que la discusión ya no debe limitarse a la estabilización de las variables macroeconómicas. “Hemos logrado un contexto para continuar afianzando la estabilidad”, dijo, y agregó que la prioridad pasa ahora por “generar estos mecanismos de transmisión monetaria para que fluya el crédito interno”.

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