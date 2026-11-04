Opinión

¿Qué es un concurso preventivo?

Una herramienta legal destinada a preservar valor

Un mazo de juez de madera junto a una figura azul a la izquierda y dos figuras de madera grises a la derecha sobre una superficie oscura.
El concurso preventivo es un procedimiento judicial que puede solicitar el deudor en estado de cesación de pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

SanCor, Vicentin, Molino Cañuelas, Lácteos Verónica, Los Grobo, Agrofina, Norton, Granja Tres Arroyos, Frigorífico General Pico, Musimundo y varias otras.

¿Qué tienen en común estas empresas?

PUBLICIDAD

Todas recurrieron, en los últimos años, al concurso preventivo para reestructurar sus pasivos.

Algunas lo lograron; otras fueron a la quiebra; otras negocian todavía su reconversión.

En un artículo anterior sostuvimos que el hecho de concursarse no debía ser interpretado como una señal de fracaso empresario ni como una maniobra fraudulenta.

PUBLICIDAD

Explicamos cómo, frente a un escenario de insolvencia, recurrir a esa herramienta podía ser la decisión más responsable para preservar valor.

Despejado ese prejuicio, corresponde preguntar: ¿qué es,concretamente, un concurso preventivo?

Un poco de historia: la respuesta jurídica a la insolvencia

Los orígenes del derecho concursal se remontan a finales del siglo XIX.

Hasta ese momento, la insolvencia era considerada un cuasidelito merecedor de un castigo civil: la liquidación forzosa del patrimonio del deudor.

Con el desarrollo del capitalismo, las legislaciones comenzaron a reconocer que las crisis son vicisitudes inherentes a la dinámica del mercado.

En 1942, Joseph Schumpeter explicó, en su tesis sobre la”destrucción creativa", cómo los procesos de innovación desplazan necesariamente viejas estructuras y obligan a las empresas a adaptarse.

¿Pero qué es un concurso preventivo?

El concurso preventivo es un procedimiento judicial que puede solicitar el deudor en estado de cesación de pagos. Su finalidad es otorgarle un plazo de protección legal para negociar colectivamente con sus acreedores una reestructuración sustentable de sus pasivos y evitar la quiebra.

Frente a la insolvencia, el Derecho procura equilibrar dos intereses.

  1. La tutela del crédito: garantizar a los acreedores el cobro equitativo de sus créditos.
  2. La protección de la empresa: brindarle oxígeno financiero para mantener su operatoria, resguardar el empleo y seguir aportando bienes o servicios a la sociedad.

¿Quiénes pueden concursarse?

La ley 24.522 establece un criterio amplio: salvo las excepciones previstas por leyes especiales — como entidades financieras o aseguradoras — cualquier persona humana o jurídica puede solicitar la apertura de su concurso preventivo.

En este aspecto, el régimen argentino presenta una particularidad relevante.

A diferencia de otros ordenamientos, la ley argentina no exige acreditar la viabilidad económica de la empresa como requisito de admisibilidad y autoriza incluso a sociedades en liquidación a concursarse.

Esto demuestra la versatilidad del procedimiento concursal.

Aunque su fin primordial es permitir la reorganización de la empresa,aun cuando la continuidad del giro ya no resulte viable, el concurso puede constituir una vía idónea para la realización ordenada de sus activos, evitando así la vorágine de una quiebra puramente liquidatoria.

El trabajo previo: su abordaje multidisciplinario

La presentación en concurso preventivo requiere de un riguroso y personalizado trabajo previo.

Frente a la crisis que deriva en insolvencia, no alcanza la intuición del empresario o una solución improvisada.

Su abordaje requiere conocimiento técnico, planificación y unaestrategia acorde a la realidad de la empresa.

Antes de recurrir a una instancia judicial resulta necesario:

  • Identificar el origen del desequilibrio económico.
  • Ordenar y verificar la información contable, financiera ypatrimonial.
  • Y sobre todo, proteger los activos necesarios para lacontinuidad de la empresa.

Asimismo, es necesario diseñar una estrategia diferenciada denegociación con los acreedores: no es lo mismo un banco congarantías personales, un proveedor estratégico, un acreedor laboral,un organismo fiscal o un acreedor quirografario sin privilegio alguno.

Por ello, el abordaje de la crisis no puede ser solo jurídico: debe sermultidisciplinario.

El trabajo coordinado del abogado, en diálogo con el contador, elempresario y sus asesores, permite elaborar un diagnóstico realista yun plan viable para superar la crisis.

Requisitos legales de la presentación. El proceso

Los requisitos formales que la ley exige son los mínimos necesariospara exteriorizar la situación patrimonial del deudor.

En la presentación inicial se debe:

  • Explicar las causas que llevaron al estado de cesación depagos.
  • Acompañar un estado detallado y valorado del activo y delpasivo.
  • Detallar la nómina de acreedores, los montos de sus créditosy sus vencimientos.
  • Informar los procesos patrimoniales en trámite, la informaciónrelativa a los empleados y las deudas laborales yprevisionales.
  • En el caso de sociedades, adjuntar sus estatutos y los últimostres estados contables

Cumplidas las exigencias legales, el juez abre el concurso, designa a un contador como síndico y fija un plazo para que los acreedores verifiquen sus créditos. Asimismo, abre un período de exclusividad -que en la práctica suele extenderse aproximadamente por un año- para que el concursado formule y negocie su propuesta de acuerdo.

La propuesta puede contemplar quitas, esperas, entrega de bienes o incluso la capitalización de créditos en acciones de la sociedad.

No hay un modelo único. Cada empresa requiere una solución sustentable adecuada a su realidad económica y financiera, con un único límite: que la propuesta no sea abusiva ni en fraude a la ley.

Si el concursado obtiene las conformidades de ley (por ejemplo: mayoría absoluta de acreedores que representen las dos terceras partes del capital computable), el juez puede homologarla y esta resulta obligatoria incluso para quienes no la votaron.

La esencia del concurso preventivo

El concurso preventivo no libera al empresario de sus obligaciones ni garantiza, por sí solo, la recuperación de la empresa.

Es, en esencia, un marco legal de protección, transparencia y negociación destinado a ordenar una crisis patrimonial, proteger el valor de la empresa y procurar una solución colectiva consensuada entre el concursado y sus acreedores.

Temas Relacionados

reestructuraciónCrisis financieraConcurso acreedoresEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La visita del papa León XIV: la discapacidad frente a la cultura del descarte

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione vuelve a poner en primer plano la emergencia que atraviesa el colectivo de la discapacidad y el deber del Estado de garantizar derechos efectivos

La visita del papa León XIV: la discapacidad frente a la cultura del descarte

La oportunidad de diversificar nuestras pesquerías

El Plan de Emergencia reportó que el volumen dirigido al consumo humano indirecto retrocedió frente al mismo periodo previo, mientras la captura destinada a la mesa disminuyó 0,5 %, con impactos diferenciados

La oportunidad de diversificar nuestras pesquerías

El futuro de la carne argentina también se juega en los datos

La transformación digital no es exclusiva de los bancos, las grandes industrias o las empresas tecnológicas. También está llegando a una actividad tan tradicional como la ganadería

El futuro de la carne argentina también se juega en los datos

La identidad judía del Estado de Israel y el desafío de preservarla

Debería reservarse el 90 % de la Knéset para partidos judíos

La identidad judía del Estado de Israel y el desafío de preservarla

El fin de los Cascos Azules en el Sahara Occidental

La falta de acuerdo entre las potencias impidió extender el despliegue creado en 1991, que vigilaba la tregua entre Marruecos y el Frente Polisario y debía organizar una consulta de autodeterminación

El fin de los Cascos Azules en el Sahara Occidental

DEPORTES

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

TELESHOW

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que se despide de Buenos Aires para conquistar los escenarios del mundo

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos durante la 15.ª Noche de los Museos

Mujeres bloquearon una calle de La Habana Vieja tras más de 30 días sin agua potable

Guatemala se prepara para 16 frentes fríos: 2 mil puntos de albergue y temperaturas que podrían llegar a cero grados

Honduras activa coordinación consular con países latinoamericanos para localizar a 13 desaparecidos en zona de guerra entre Rusia y Ucrania