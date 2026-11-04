Neblinas y posibles chaparrones: el tiempo para el AMBA y las alertas en el resto del país

Un cielo cubierto de nubes grises se extiende sobre los edificios y las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada de miércoles con chaparrones, seguida por una mejora gradual que dará paso a varios días de sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles, el parte indica que hay neblinas durante la mañana, chaparrones hacia la tarde y cielo despejado en la noche. La temperatura oscilará entre 16℃ y 25℃, con probabilidades de precipitación de hasta 40 % en el tramo vespertino. El viento rotará del norte al noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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El jueves tendrá una clara mejora, respecto al clima en los últimos días: comenzará con cielo completamente despejado durante toda la mañana, luego estará algo nublado y la máxima llegará a 26℃. El viernes volvería la inestabilidad: se esperan lluvias durante la tarde, con una mínima de 17℃ y una máxima de 22℃. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Una tabla meteorológica detalla las temperaturas, probabilidades de lluvia y vientos previstos para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pronóstico indica que el sábado comenzará un proceso de estabilidad que durará al menos los próximos tres días. En este punto, iniciará con cielo parcialmente nublado y con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. Luego, el firmamento se abrirá lentamente para dar con un cielo algo nublado. La jornada tendría temperaturas de entre 10℃ y 17℃.

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Desde el domingo 8, el SMN anticipa condiciones estables para el AMBA, con cielo despejado y una mínima de 8℃, además de una máxima de 22℃. El lunes 9 y el martes 10 continuarían con sol y nubosidad parcial, con máximas previstas de 25℃ en ambas jornadas.

En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones en la zona centro, lluvias en la Costa Atlántica y bancos de niebla en el norte, por lo cual se recomienda tomar precauciones a la hora de conducir. Con el paso de las horas, las condiciones mejorarán, con mayor presencia del sol en todo el territorio bonaerense.

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El viernes, las precipitaciones volverán a ser una constante y en forma de chaparrones. Mientras que el fin de semana, el cielo estará despejado tanto el sábado como el domingo.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que un frente de tormenta afectará durante toda la jornada al noreste y norte argentino. En este sentido, Catamarca, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Formosa y Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas. Estas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina señala sectores bajo alerta naranja y amarilla por tormentas en el centro y noreste del territorio nacional.

Sin embargo, al noreste de Santa Fe, centro y sur de Misiones y toda la extensión de Corrientes, la advertencia asciende a alerta naranja, donde “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual, las recomendaciones del organismo climatológico son:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. 2- Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.