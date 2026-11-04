El riesgo país vuelve a subir, mientras caen los bonos y acciones argentinos, ajenos a la suba de las bolsas internacionales

Los mercados reaccionaron en alza al resultado de las elecciones legislativas en EEUU.

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Mientras que los indicadores de Wall Street reaccionan con tendencia alcista al resultado de las elecciones de medio término en los EEUU, donde se impusieron los candidatos demócratas, los precios del petróleo ceden cerca de 8% y sube el oro 3,5%, otra vez por encima de los USD 4.000 la onza.

Los precios del petróleo caían con fuerza en una sesión volátil, mientras los inversores esperaban el próximo movimiento de Washington en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de que los demócratas arrebataron el control del Congreso a los republicanos del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.

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A las 14:50 horas, los bonos en dólares de la Argentina descontaban las ganancias de la mañana y pasaban a negociarse con precios mixtos, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan avanzaba 13 unidades, a 841 puntos básicos.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descontó las ganancias del mediodía y ahora desciende 1,2% en pesos, en los 89.392 puntos.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista cae tres pesos a 1.548 pesos, mientras que la divisa al público en el Banco Nación sigue sin variantes a 1.570 pesos para la venta.

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El dólar en Brasil cae dos centavos o 0,5%, a 5,46 reales, mientras que los bonos soberanos rebotan un 0,3 por ciento.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo asciende 1,2%, en los 167.758 puntos, para cortar una serie de siete caídas consecutivas después de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaban 9%, a USD 94,30 el barril para entregar en enero. Los contratos futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos caían 7,9%, a 88,46 dólares.

En la sesión anterior, el Brent cerró en su nivel más bajo en casi cuatro semanas, mientras los operadores sopesaban las negociaciones para poner fin a las guerras en Ucrania e Irán.

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El presidente Donald Trump reconoció que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán influyó en la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Estados Unidos había llevado a cabo ataques “defensivos” contra la isla iraní de Qeshm, dirigidos contra misiles tierra-aire utilizados contra activos estadounidenses, dijo el martes un funcionario estadounidense.

Los mercados permanecían atentos a cualquier avance en las negociaciones para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras Qatar intensificaba sus esfuerzos de mediación para evitar una escalada de los ataques tras las elecciones estadounidenses. Un funcionario iraní de alto rango dijo el martes a Reuters que Teherán y Washington siguen muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a su guerra. Donald Trump dijo al Financial Times que Estados Unidos no tenía planes inmediatos de atacar Irán.

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En el plano local, durante su discurso en la conferencia de la UIA, el ministro de Economía Luis Caputo anunció una serie de medidas destinadas a aliviar la carga tributaria de los contribuyentes y “atender los reclamos que hemos recibido”.

“Entre las principales medidas se destacan la suspensión de los embargos a PyMEs por parte de ARCA hasta, al menos, mayo de 2027; la extensión del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas para deudas impositivas con ARCA, que originalmente comprendía obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026, para incluir también las vencidas al 31 de octubre de 2026; y la posibilidad de que las PyMEs e incluso las grandes empresas utilicen saldos a favor impositivos con ARCA para cancelar el IVA aduanero”, indicó Max Capital.

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“Por último, Caputo anunció que el gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos y ofrecerá cubrir la mitad de la pérdida de recaudación asociada, a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”, añadió Max Capital.