Panamá enfrenta nuevas jornadas de mal tiempo con suelos saturados y amenaza de crecidas

Los organismos de emergencia advierten sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas. Tomada de Instagram

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias en gran parte del territorio panameño, ante la posibilidad de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.

La medida estará vigente hasta las 11:59 p. m. del jueves 5 de noviembre, debido a condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones persistentes.

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La advertencia, que comenzó a regir a las 7:00 p. m. del martes 3 de noviembre, responde a los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que anticipa acumulados de lluvia de hasta 280 milímetros en determinadas zonas.

Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las comunidades vulnerables a inundaciones y movimientos de tierra.

Las condiciones atmosféricas favorecerán aguaceros acompañados de actividad eléctrica durante la jornada del miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. También incluye Colón, tanto en Costa Abajo como en Costa Arriba, además de Panamá Oeste, sectores del centro, norte y este de Panamá, Guna Yala, Darién y Emberá-Wounaan.

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De acuerdo con el Imhpa, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada monzónica y un sistema de baja presión al norte del país, que favorecerán el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo.

Esta combinación generará una atmósfera más inestable, propicia para lluvias de distinta intensidad en varias regiones.

Los mayores acumulados se proyectan en el sur de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y las zonas montañosas de la península de Azuero, donde podrían registrarse entre 201 y 280 milímetros. Estas cantidades representan un escenario de especial atención por la posibilidad de precipitaciones intensas y prolongadas.

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Protección Civil recomienda evitar el cruce de calles inundadas y mantenerse alejado de zonas propensas a deslizamientos. CUARTOSCURO.COM

En otras áreas, como el norte de Chiriquí, Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, el este de Azuero y Costa Abajo de Colón, se estiman acumulados de entre 120 y 200 milímetros. El pronóstico también contempla estas cantidades para sectores del este de Panamá y Darién, mientras que en el resto del territorio serían inferiores a 119 milímetros.

El Sinaproc advirtió que la persistencia de las precipitaciones podría incrementar la saturación de los suelos, elevar los niveles de ríos y quebradas y provocar inundaciones. También existe la posibilidad de crecidas repentinas y deslizamientos, principalmente en comunidades cercanas a cauces y terrenos inestables.

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Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, tanto a pie como en vehículos. También pidieron mantenerse alejados de laderas y zonas propensas a deslizamientos, limpiar desagües y cunetas y vigilar los niveles de los cauces durante los episodios de lluvia persistente.

La entidad insistió en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al 911 o a los teléfonos 520-4429 y 520-4426, habilitados para atender situaciones que requieran asistencia.

Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero figuran entre las regiones donde se esperan las mayores precipitaciones. Tomado de Instagram

Para este miércoles 4 de noviembre, el meteorólogo Roberto Martínez, del Imhpa, pronosticó lluvias durante la mañana desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas. En el resto del Caribe predominarán cielos parcialmente nublados, mientras que en el Pacífico se esperan precipitaciones matutinas en Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y sectores de la capital.

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Después de media mañana, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente en la región metropolitana, aunque persistirá la posibilidad de tormentas en el golfo de Panamá y Darién. Durante la tarde, el calentamiento diurno favorecerá aguaceros acompañados de actividad eléctrica en el occidente, Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte, Colón y sectores orientales.

Para la noche se prevé la continuidad de las lluvias en Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y Ngäbe-Buglé, además de tormentas en sectores de Colón y el golfo de Panamá. El pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 27 y 31 grados Celsius, radiación ultravioleta alta a muy alta y condiciones marítimas de advertencia en el litoral Pacífico, mientras que en el Caribe serán favorables.

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