Nvidia exigió que más de la mitad de sus ventas de nube no fuera a empresas chinas

Las firmas chinas alquilan capacidad de cómputo en el exterior para sortear los controles de exportación de procesadores de inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

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Nvidia les exigió a las empresas que alquilan su capacidad de cómputo que vendan al menos el 51% de sus servicios a clientes que no sean chinos. Lo informó el 3 de noviembre el Financial Times, que citó a cinco personas con conocimiento del asunto. Hasta ahora, el fabricante de chips no imponía ningún límite de ese tipo.

La instrucción no consta por escrito. Según el diario británico, los equipos de ventas y los equipos regionales de la compañía la transmiten de palabra a las firmas de computación en la nube y a los centros de datos que usan sus procesadores de IA. Esas firmas compran los chips y luego alquilan su potencia por internet a otras empresas.

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Seoul Economic Daily, que recogió el informe del diario británico, añadió tres precisiones. La regla rige para los clientes de todo el mundo y no solo para los de Asia. Alcanza únicamente a los contratos futuros, de modo que los alquileres vigentes no se tocan. Y Nvidia la comunica desde hace unos meses.

El mecanismo apunta a un hueco de los controles de exportación de Estados Unidos. Un chip puede quedarse fuera de China y, aun así, trabajar para una empresa china si esta alquila su potencia a distancia. Según el Financial Times, muchas compañías chinas recurren a esa vía para entrenar modelos de IA.

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Los operadores dicen que será difícil cumplirlo

Nvidia sostiene que la infraestructura con tecnología estadounidense impulsa la competitividad de sus desarrolladores de modelos y aplicaciones (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un proveedor con sede en Singapur dijo al Financial Times que resulta muy difícil conseguir suficientes clientes no chinos fuera de Estados Unidos. Advirtió que una aplicación estricta de la regla dañaría su negocio, según el relato de Seoul Economic Daily. El medio surcoreano añadió que algunos centros de datos del exterior ya buscan clientes de otros países.

Los que no los consigan podrían tener que reducir su actividad. La exigencia no prohíbe atender a clientes chinos. Fija un tope: ninguna firma de nube puede depender de ellos para más de la mitad de sus ventas de servicios.

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Nvidia no confirmó la cifra del 51%. Según Seoul Economic Daily, la empresa respondió que los centros de datos y las nubes construidos con chips estadounidenses son la base que permite competir en el mundo a las compañías de modelos y aplicaciones de Estados Unidos. Agregó que la política del país alentó a todas las nubes a usar esa infraestructura.

Una cadena de controles que viene de meses atrás

La medida se suma a otras. El 13 de julio, el Financial Times informó, según Reuters, que Nvidia había reducido a menos de la mitad el número de clientes autorizados a comprar sus chips de IA en Asia. La empresa creó una lista de compradores aprobados tras revisiones de cumplimiento más duras en Singapur, Malasia y Japón.

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El personal de Nvidia inspecciona centros de datos, revisa contratos y entrevista a los usuarios finales para asegurar el cumplimiento de las normas (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Más de la mitad de los clientes anteriores, sobre todo proveedores de nube especializados en IA, no superaron esa primera revisión. Podían volver a presentarse si corregían los problemas detectados. El personal de Nvidia visita los centros de datos, verifica contratos y entrevista a los usuarios finales, según indicó Reuters.

Detrás de esa vigilancia hay un caso judicial. En marzo, fiscales de Estados Unidos acusaron a un cofundador y a empleados del fabricante de servidores Super Micro de desviar a China servidores con chips de Nvidia por unos USD 2.500 millones, según el informe de julio recogido por The Next Web. Super Micro arma equipos con procesadores de Nvidia.

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