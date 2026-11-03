Nueva banda cambiaria: hasta qué precio puede subir el dólar en noviembre sin que intervenga el BCRA

El último día hábil de noviembre, el techo de la banda alcanzará los $1.989,12, según el BCRA. (Foto: Reuters)

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El mercado cambiario argentino opera bajo un régimen de bandas que establece un límite inferior y otro superior para la cotización del dólar. Mientras el tipo de cambio oficial se mantenga dentro de ese rango, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no necesita intervenir mediante compras o ventas de divisas. En ese tramo, la dinámica queda en manos de la oferta y la demanda.

Los extremos de la banda se ajustan cada mes para evitar que queden rezagados frente a la inflación. El mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque con un desfase de dos meses respecto del dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Bajo ese criterio, la inflación de septiembre, que alcanzó el 1,93%, determina la variación de los límites cambiarios durante noviembre. A partir de ese registro, el Banco Central recalibrará de manera progresiva el piso y el techo de la banda, sin modificaciones abruptas.

El techo de noviembre y el margen de acción

La banda no se actualiza de una sola vez al inicio de cada mes. Sus valores se modifican diariamente hasta completar el ajuste previsto hacia la última rueda hábil. Para octubre, el organismo presidido por Santiago Bausili fijó un máximo de $1.950,97 al cierre del período. Con la aplicación de la inflación de septiembre, ese tope ascenderá a $1.989,12 al llegar el último día de noviembre.

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Ese nivel representa el punto a partir del cual debería actuar la autoridad monetaria. Si la cotización mayorista superara los $1.989,12, el Banco Central tendría que vender dólares para evitar que el precio quede por encima de la banda. La intervención buscaría devolver el tipo de cambio al rango establecido.

La regla opera también en sentido inverso. Si el dólar perforara el límite inferior, el organismo debería comprar divisas para impedir una caída adicional y preservar el piso previsto por el esquema.

Un colchón amplio

La distancia entre el dólar mayorista y el extremo superior de la banda todavía es significativa. La cotización se mantiene por debajo de los valores que activarían una intervención oficial, por lo que existe un margen amplio antes de que el BCRA deba vender reservas para defender el techo.

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Este lunes, el dólar mayorista cerró en $1.545,50. Para alcanzar el máximo previsto para el último día de noviembre, debería avanzar 443,62 pesos. Ese recorrido equivaldría a un alza del 28,70% en 28 días, una variación difícil de proyectar si se considera que, en lo que va de 2026, el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de 6,22%, muy por debajo de la inflación acumulada de 23,6% a septiembre.

Analistas del mercado atribuyen la estabilidad cambiaria, en parte, a la oferta de dólares que estuvo disponible en la plaza hasta este momento. A ello se agregan las colocaciones de deuda corporativa y otras fuentes de financiamiento privado, que incorporan divisas al mercado local.

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Con esos flujos, el dólar oficial registró en los últimos meses una variación más moderada que la inflación. Así, el techo estimado de $1.989,12 para fines de noviembre permanece distante del valor actual de la cotización mayorista.

El dólar tocó un máximo nominal

El dólar mayorista avanzó este lunes 11,50 pesos, equivalente a 0,7%, y cerró a $1.545,50, su mayor valor nominal. El segmento de contado registró operaciones por USD 318,3 millones.

En lo que va de 2026, la cotización comercial acumula una suba de 90,50 pesos, o 6,22 por ciento. Frente al 3 de noviembre del año pasado, cuando se ubicaba en $1.482, el incremento fue de 63,50 pesos, un 4,3 por ciento.

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El Banco Central fijó en $1.954,48 el límite superior de las bandas cambiarias. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 408,98 pesos, o 26,5%, de ese techo.

En el mercado minorista, el dólar al público aumentó cinco pesos, o 0,3%, hasta los $1.565 para la venta en el Banco Nación. El promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.

El dólar blue permaneció en $1.565 para la venta. Las cotizaciones financieras mostraron leves bajas: el contado con liquidación se negociaba a $1.653 mediante acciones y el dólar MEP, a $1.570 pesos.

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