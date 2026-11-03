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Un grupo anónimo anunció que publicará más de 150 direcciones de multimillonarios, empezando por Elon Musk

Los Capytistas dicen haber reunido USD 1,2 millones y admiten que su táctica es el "doxing", la difusión de datos privados

La primera fase de la campaña expone a Elon Musk, a su hermano Kimbal y a la presidenta del directorio de Tesla, Robyn Denholm. (REUTERS/David Swanson/File Photo)
La primera fase de la campaña expone a Elon Musk, a su hermano Kimbal y a la presidenta del directorio de Tesla, Robyn Denholm. (REUTERS/David Swanson/File Photo)
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Un grupo activista clandestino que se hace llamar Capytistas anunció que publicará, en una campaña por etapas contra lo que llama la “oligarquía estadounidense”, más de 150 direcciones de domicilios de multimillonarios. La primera entrega, prevista para este mes, se centrará en Elon Musk, su hermano Kimbal y el directorio de Tesla, según Wired.

Dos integrantes hablaron con la revista bajo condición de anonimato. Dijeron que dedicaron el último año a armar expedientes sobre multimillonarios, un billonario en dólares y sus principales colaboradores, con métodos propios de un investigador privado y, según admitieron, algunos que no lo son.

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En un comunicado difundido el lunes 2 de noviembre de 2026, el grupo afirma que sus próximas entregas incluirán más de 150 direcciones, la mayoría no divulgadas antes, y más de 3.500 registros sobre personas con una fortuna conjunta de unos USD 1,4 billones. Promete material sobre presuntos “delitos y fallas de seguridad”.

Los activistas compilaron los datos a partir de registros de propiedad, expedientes judiciales y sociedades comerciales. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Los activistas compilaron los datos a partir de registros de propiedad, expedientes judiciales y sociedades comerciales. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los Capytistas aseguran haber recaudado más de USD 1,2 millones de donantes ricos a quienes llaman “traidores de clase”, según su comunicado.

Qué contiene el expediente

El expediente contiene 32 direcciones vinculadas con el empresario Elon Musk y sus ejecutivos, que figura como “objetivo primario”. La presidenta del directorio de Tesla, Robyn Denholm, y Kimbal Musk aparecen entre los “secundarios”. Cada perfil combina una biografía crítica, basada en fallos judiciales y registros públicos, con una dirección.

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Los inversores, entre ellos Vanguard y BlackRock y cerca de 40 proveedores integran el tercer nivel. De ellos solo se listan oficinas, fábricas o minas, no domicilios. La oficina de prensa y el área de relaciones con inversores de Tesla no respondieron a las consultas de la revista.

Los activistas explicaron que obtienen los datos sobre todo de registros de propiedad, expedientes judiciales y de las sociedades y fideicomisos que usan los ricos para comprar inmuebles. Recurren con menos frecuencia, dijeron, a vigilancia física, infiltración y datos de ubicación que se compran y venden en el mercado publicitario en línea.

Los integrantes obtuvieron los domicilios por medio de registros de propiedad, causas judiciales y sociedades comerciales. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Los integrantes obtuvieron los domicilios por medio de registros de propiedad, causas judiciales y sociedades comerciales. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Admiten que lo suyo es doxing, es decir, difundir datos privados de una persona para exponerla.

Musk fue elegido primero, según los voceros, porque ningún otro personaje concentra tanto enojo público. Dijeron que su expediente es de los más breves y que lo consideran uno de los objetivos “menos importantes”. Lo usarán como puerta de entrada para dirigir ese malestar hacia otros magnates.

Protestas frente a las casas y antecedentes de violencia

El grupo busca que los afectados sientan que alguien los vigila y espera que el público proteste frente a sus viviendas y en campos de golf. Según su comunicado, la exposición pública servirá como “salida” para evitar “resultados violentos y trágicos”. Un integrante citó el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

Informes de agencias federales constataron ataques contra vehículos y concesionarias de Tesla en nueve estados durante 2025. (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)
Informes de agencias federales constataron ataques contra vehículos y concesionarias de Tesla en nueve estados durante 2025. (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

La ira contra Musk ya tuvo consecuencias materiales. Un boletín conjunto del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, obtenido por ley de acceso a la información, registró ataques contra vehículos y concesionarias de Tesla en al menos nueve estados de Estados Unidos en 2025.

En abril de 2026, la policía de San Francisco arrestó a un hombre de 20 años acusado de lanzar un artefacto incendiario contra la casa del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Nadie resultó herido.

La primera entrega de la campaña contiene 32 direcciones vinculadas a Elon Musk y a miembros del directorio de Tesla. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
La primera entrega de la campaña contiene 32 direcciones vinculadas a Elon Musk y a miembros del directorio de Tesla. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

El mismo reportaje menciona otros casos de difusión de datos. Hace una semana, hackers publicaron nombres y contactos laborales de más de 40.000 empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional. Los Capytistas dicen que quieren dar a los magnates “una muestra de las invasiones de privacidad” que, afirman, estos cometen y rentabilizan.

El grupo no precisó la fecha exacta de la primera publicación. El medio dijo que será este mes de noviembre.

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