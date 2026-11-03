Las automotrices piden al Congreso de Estados Unidos prohibir para siempre los autos chinos conectados

La Alianza para la Innovación Automotriz solicitó al Congreso de Estados Unidos prohibir la venta, importación y fabricación de vehículos conectados chinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a las grandes automotrices con ventas en Estados Unidos, pidió al Congreso el 3 de septiembre de 2026 una prohibición permanente de vender, importar y fabricar vehículos conectados chinos, junto con su software y hardware. Pidió aprobarla antes de que termine la actual sesión legislativa.

El presidente y director ejecutivo de la asociación, John Bozzella, envió una carta a la presidencia de ambas cámaras: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y los líderes de la minoría, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer.

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“Las automotrices chinas están vendiendo en todo el mundo vehículos subsidiados con software y hardware conectados”, escribió Bozzella. Según la carta, esos autos pueden recopilar y transmitir datos sensibles de conductores al Partido Comunista Chino. También afirmó que esto “todavía no ocurrió dentro de Estados Unidos”.

John Bozzella advirtió que los autos conectados pueden transferir datos sensibles de los conductores al Partido Comunista Chino. (REUTERS/Benoit Tessier)

Los vehículos conectados son los que mantienen enlace permanente con internet, para navegación, diagnóstico remoto o actualizaciones de software. En su comunicado, la asociación sostiene que una ley de este tipo enviaría un mensaje bipartidista sobre la respuesta de Estados Unidos a la estrategia china en la industria automotriz.

Un proyecto frenado por Mercedes-Benz

La carta menciona proyectos que ya avanzan en el Congreso. La Ley de Seguridad de Vehículos Conectados de 2026 fue aprobada en julio por el Comité de Comercio del Senado. Prohíbe vender en el país vehículos de empresas con más de 15% de capital chino, según informó The Hill.

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Los senadores Bernie Moreno, republicano por Ohio, y Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, son los autores del texto. Los representantes John Moolenaar, republicano, y Debbie Dingell, demócrata, presentaron una iniciativa similar en la Cámara baja.

El 30 de septiembre de 2026, según la agencia AP, la negociación en el Senado se cayó y la votación pasó a después de las elecciones legislativas de noviembre. El único obstáculo fue el senador republicano Rand Paul, que advirtió que el umbral de propiedad perjudicaría a Mercedes-Benz.

El senador Rand Paul frenó el proyecto legislativo porque el límite de capital afectaría las operaciones de Mercedes-Benz. (REUTERS/Carlos Osorio)

Los inversores chinos tienen cerca de 20% de la automotriz alemana: 9,98% corresponde a BAIC, de capital estatal, y 9,69% al fundador de Geely, Li Shufu, según Quartz. Moreno dijo que no habrá una ley que “prohíba Mercedes-Benz” en Estados Unidos. Paul indicó a CNBC que apoyaría el proyecto si se excluyera a esa marca.

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Lo que ya rige y lo que cambiaría

Hoy los vehículos chinos pagan un arancel de 100% al ingresar a Estados Unidos, según Motor1. Además, una norma del Departamento de Comercio de enero de 2025 prohíbe el software chino y ruso en autos conectados desde el año modelo 2027, y el hardware desde el año modelo 2030, según el informe del Senado sobre el proyecto.

La ley que piden las automotrices elevaría esas restricciones a rango legal. Una norma administrativa puede ser modificada por otro gobierno, y una ley solo por el Congreso. La Alianza dijo en su carta que busca una política equilibrada, con la que todos sus miembros puedan seguir operando en el país.

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La normativa del Departamento de Comercio prohíbe el software chino en vehículos desde 2027 y el hardware a partir de 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes chinos como BYD y Geely aumentaron sus exportaciones a Europa y a América Central y del Sur, según CNBC. Según CBS News, el acuerdo comercial de enero entre Canadá y China permitirá a Geely vender decenas de miles de autos eléctricos por año en ese país.

El plazo y las elecciones

El Congreso conserva la opción de aprobar el proyecto en la sesión posterior a las elecciones de noviembre, la llamada sesión de transición, en que legisladores que perdieron o se retiran siguen en sus bancas hasta enero.

Slotkin dijo a CNBC que el respaldo del Senado es abrumador, casi “99 a 1”, y los impulsores del proyecto afirmaron que volverán a intentarlo tras los comicios. El texto debe pasar también por la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente Donald Trump.

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El plazo que fijó la asociación vence el 3 de enero, cuando termina la actual sesión del Congreso.